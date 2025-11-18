華泰集團轉控股5／百億執行長陳炯福若沒當CEO 最想重拾數學老師一職

兩位事業群副總不約而同表示，在經營表現與說明上，陳炯福最強調兩個字：「邏輯」。

很多人想像二代就是含著金湯匙長大的富家公子，但另一面相對少了點選擇性。說話總帶著幽默感、給人一種鬆弛感的陳炯福，面對事業營運理性；談起如果能夠選擇，他最想從事的還是數學老師，怎麼說呢？

早上6點起床、陪小孩吃早餐帶他們上校車，他自己搭捷運到公司，又是一整天會議，直到傍晚回家陪小孩吃晚餐、做功課，唸書給小孩聽。不要懷疑，這是百億CEO陳炯福簡單的一天，「如果有人約我看電影，我還約中午，因為我不喜歡應酬。」他與記者敲定專訪的時間是上午6點10分，用的還是簡訊而不是LINE。

2015年那年的陳炯福很忙。「9月開賦樂旅居、10月結婚、11月發現懷孕、12月Outlet開幕。我兒子跟Outlet一樣大。大兒子喜歡打籃球、二兒子喜歡踢足球，最小就兩歲；我會帶他們打球，教他們下棋，客廳沒放電視，如果晚上帶他們出去吃飯，完全不需要手機，」與其說他是重度3C控，陳炯福有一套自己的教育觀。

工作理性的陳炯福，家族旅行最愛去逛小教堂或圖書館；而且愛看書的他，一本書可以看10年。

同時他還是一個熱愛研究說明書的人。自稱在尾牙唯一能將陳炯福抱起來、現任餐飲事業群營運副總經理郭宗鑫透露，「我們都喜歡音響，他是真的會把說明書一字不漏看完，什麼功能都一清二楚。」

郭宗鑫跟我們分享一個小故事。有次他跟陳炯福出差，晚上10點30分，陳炯福請他到房間，正當郭宗鑫納悶什麼事情時，一進門只看陳炯福打開電腦，手把手帶著英文不佳的他練習起英文。

這是陳炯福溫暖的一面，但他絕對不承認而以詼諧笑語帶過；他追求細節的另一面個性也展現在工作上，特別是簡報製作，他會要求字級、行距，「保持一致感也是對於觀看者的尊重，」郭宗鑫嚴肅地說。

「他最常說：你幫我，我賺錢。授權讓我去做，也有容錯空間，但不要超過3次。他講求邏輯與數字，一眼就能將簡報中的錯誤數字看出來，」不管是外聘來的華泰集團客房事業群副總經理蔡旻羽，或者是「華泰寶寶」郭宗鑫講法一致，「我們現在不僅是執行者，也是策略者，」兩人同聲而語。

沒有架子、不拘小節的陳炯福一派輕鬆走過剛改裝的名品城美食街，介紹剛進駐的獨特店。

10年有成並非易事，也是進化起點。「10年來累積很多經驗，我覺得團隊已經到第二代。本來的二把手現在變成一把手，他們開始要用人生經驗與閱歷來進化華泰2.0，」陳炯福盤算得仔細，骨子裡的他卻隱藏著一個老靈魂。

陳炯福透露，「我高中時候一度還想出家。」也跟我們分享他最近看的書，但其實是一本他看了10年還沒看完的書籍《What is Math》。「它講了很多數學、歷史和哲學的觀念，就是人類怎麼想辦法用邏輯去解釋人生意義。」

既然談到了此處，陳炯福分享了曾在美國當過數學老師的時刻，他自己最喜歡是電影《心靈捕手》中由羅賓‧威廉斯出演教師的角色。「我喜歡腦力激盪，跟同學們分享內在。我當過老師、出賣靈魂去當過Banker，現在回家管理，但我最想做的工作是數學老師，」陳炯福自忖。

對了，《心靈捕手》中有句話：「成功的含義不在於要得到什麼，而在於你從那個奮鬥的起點走了多遠。」陳炯福「沒離開」過數學老師的位置，他僅僅只是換了不同場域實踐他的數學老師夢。

