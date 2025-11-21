華泰集團轉控股6／獨家！從一片荒蕪到人潮如織 華泰陳炯福10年實踐3承諾

從中央到地方首長參與華泰名品城10週年慶，也顯現本土Outlet堅守獨特經營策略成功一面。

「我一向不帶小抄，但今天局面不一樣。這個10年的承諾，不是我一個人的，是對於市府、鐵道局、團隊和周邊伙伴的一個團隊。」說話總是幽默感十足的華泰集團執行長陳炯福，難得展露出感性的一面。今（21日）是台灣首間Outlet華泰名品城10週年慶。

儘管不過11月中旬，但是各商場陸續點起耶誕樹，也讓人感受到佳節氣氛。更有意思的是，如果遇上生日慶，那就是喜上加喜了。10年前在桃園高鐵站出口處不到5公里處，約末200坪土地大小，蓋一間Outlet，沒人看好；10年後，卻是軌道經濟中成績排名數一數二的地點，這裡是華泰名品城。

廣告 廣告

陳炯福接受本刊專訪表示，這10年經營可當作一個小孩成長過程，現在他認為該階段還是青少年期，還有段很長的路要走。

「當初不被看好，一片荒蕪。現在青埔里4年內人口增加3.37倍。交通不僅便利外，還能興利。」交通部台鐵鐵道局長楊正君一上台，對著坐在下面的青埔里里長愉快地說著。

參與這場生日快樂慶，還有桃園市長張善政、負責不動產投資與營運的國泰人壽副總經理郭文鍇、包括陳炯福的好兄弟、現任新光三越執行副總經理吳昕昌等政經界人士，以及華泰名品城董事長梁曙凡、總經理劉亭君等經營團隊。

陳炯福感謝與會者，「當初成立時思考就不僅只是一個商場，而是一個親子團聚、朋友相會的地方。」他也實踐了自己所言，「做Outlet的時候，我所思考的蛋黃區可能大一點，就是大家講的『大蛋白區』。」

陳炯福好兄弟、現任新光三越執行副總經理吳昕昌現身力挺10週年慶。

10年有成當然不易，但從無到有的過程卻也是件趣事。對於梁曙凡來說，「招商我擅長，但從土地開發就參與，也提升了我的格局。」原本在另家百貨擔任法務工作、現任總經理劉亭君則透露，「10年練就了她軟、硬實力的養成。」而為了這場10年生日派對，整個團隊昨（20日）忙到凌晨。

如果不是一份熱情與承諾，應該很難堅持下去。「你幫我，我賺錢。」這是陳炯福常對員工說的話，並非苛扣他們，而是陳炯福懂得借力使力。總是將事情脈絡複雜簡單化的他深諳，只有讓員工願意投入，自然就有效率，而這是華泰名品城10年成功而「沒說出的祕密」！

更多鏡週刊報導

華泰集團轉控股7／獨家！有人才有財 華泰執行長陳炯福識人術揭祕

華泰集團轉控股／接班17年業績暴衝逾20倍 華泰陳炯福搶賺腦力財

華泰集團轉控股1／日本強龍三井壓境華泰沒在怕 Outlet王陳炯福靠2字訣應戰