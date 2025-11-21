華泰集團轉控股7／獨家！有人才有財 華泰執行長陳炯福識人術揭祕

2015年，陳炯福（左）、梁曙凡（中）和劉亭君3人一起開疆闢土，打造出華泰名品城；而今一個是集團執行長、名品城董事長和總經理。

「全年營收希望能達125億元，」華泰名品城總經理劉亭君說。在零售百貨寒冬之餘，業績保持持平，已是件不容易之事。在現場更感受到，華泰名品城10週年慶除了經營好，意外發現，更重要的是一組團隊！這也是華泰集團執行長陳炯福未公開的識人術。

普發萬元現金力拚年底最後一棒，歡慶10週年的華泰名品城也不例外。「未來，將持續強化日、韓潮牌、運動品牌；以及開發約5％不同業種，例如電器或藥妝等非典型店型，」劉亭君表示。而且在明（2026）年三期餐廳將與國泰置地廣場B基地進行空橋嫁接，串接人流發揮綜效。

有意思的是，講業績之外，拼出今日熱場的是這一群人。以劉亭君為例，她在2015年時加入華泰名品城，意想不到的是，她原本是一家貴婦百貨的法務經理，後來才到華泰名品城擔任華泰集團執行長陳炯福的特助。

感覺到自己軟實力不足，一度離開到日本菸商工作，練就對內溝通以及往外連結的能耐；「偶爾也會回公司看看董事長和執行長，」直到2021年底，她回華泰名品城逛街時，遇到現任董事長梁曙凡，剛好陳炯福也在，這一遇成了她回鍋的推力。「恰好接觸集團轉型與嘉義拓點事宜，」她在轉換間升級自己能耐。

令人好奇的是，為何大膽晉用回鍋員工擔任特助大任？陳炯福回答了兩個字：「正直。」他的理由是：能力可以培養，但是善良和正直是一種天賦。

走進華泰名品城，一片耶誕裝飾，過節氣氛濃濃充斥於空氣中。

陳炯福識人術第二招是看得見員工的專長。同樣是2015年加入華泰名品城、董事長梁曙凡說，「可能我跟John一樣，不知道什麼是害怕吧！就這樣加入了。我是一個會設目標的人，面試時，他跟我說：3期開了，營收達100億元。」梁曙凡算一算覺得可行，就加入了。

問及陳炯福讓他信服之處？梁曙凡舉了面試的例子。她表示，「當初John跟我說了一句話：我需要一個能訓練人的人。我感受到他看到我的專長，而我從他身上學到不犧牲核心價值也能達到目的的作法。」

她進一步解釋，「他是『顧人』的老闆，我比較偏向『顧事』。我帶團隊是有『保固期』的，一個團隊沒有我也能RUN下去。」梁曙凡更分享一個小故事，她與陳炯福兩人的默契與信任，是在衝突中建立共識的。有時候，團隊共事，語言不用多，做事就對了！

