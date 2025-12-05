華為不再獨自強大！這公司AI晶片「明年拚3倍產能」 專家卻點出一隱憂

美國自2018年起在半導體與晶片領域對中國採取逐步圍堵策略，意圖阻止中國掌握先進人工智慧技術，然而，中國在技術發展與產業布局上仍持續快速追趕。對此，財經作家游庭皓提到，「中國AI晶片設計龍頭」寒武紀正準備在2026年，把AI晶片產量直接拉到3倍，目標不只是在輝達被迫退出中國後，填補市場空缺，更要搶下華為在國內AI晶片版圖中的份額。

游庭皓撰文指出，寒武紀明年計劃出貨50萬顆AI加速器，其中約30萬顆是目前最先進的思元590與690晶片，為了撐起這個雄心，寒武紀將主要依賴中芯國際最新的「N+2」7 奈米製程。

游庭皓坦言，這個量能能不能達標，還得看中芯國際的產能排程，因為華為等競爭對手也同時在搶先進製程，更現實的是，思元系列目前良率只有20%左右，等於每5片晶圓只有1片可用，相較台積電最新2奈米估計超過60%的良率，技術代差仍然明顯。

游庭皓指出，華為等競爭對手也同時在搶先進製程。（資料照，美聯社）

游庭皓提到，即便壓力重重，寒武紀這波上攻，仍展現中國AI晶片加速自主化的態勢，隨著北京今年開始明確不鼓勵使用輝達產品，中國供應鏈迅速往本土化轉移，華為也在同步把自家最先進的AI晶片產量翻倍，初創公司，如摩爾線程也準備在上海登場亮相。

游庭皓表示，寒武紀今年第3季營收暴衝14倍、市值較2021年跳9倍，並有望拿下阿里巴巴等大客戶的新訂單，目前字節跳動就占寒武紀訂單的一半以上。

游庭皓透露，雖然中芯技術瓶頸、高頻寬記憶體供應缺口、與美中科技競爭帶來的政策變數仍是一大挑戰，但走向已經很清楚，在輝達供應不確定、地緣政治持續升溫的背景下，中國AI生態系正快速分流成以本土晶片為核心的新供應鏈，而寒武紀、華為、以及一批新創，正構成這股自立門戶浪潮的核心力量。

