華為加速全球AI布局！擬將昇騰晶片推向拉美市場

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華為技術有限公司正在研究是否將其最新一代昇騰人工智慧晶片，部署在拉丁美洲的雲端與人工智慧服務中。（圖／達志／美聯社）

中國大陸科技巨頭「華為技術有限公司」正在研究是否將其最新一代昇騰人工智慧晶片，部署在拉丁美洲的雲端與人工智慧服務中。這項計畫已獲得公司高層證實，若最終實施，將使中國自主設計的硬體設備更深入地進入這個長期受到美國供應商經營的市場。

據《南華早報》報導，華為雲拉美總裁陳亮本週在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的里約網路峰會（Rio Web Summit）發表演說後，接受《南華早報》獨家專訪時證實了這項消息。

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陳亮表示，目前尚無法提供具體時間表，並形容華為最新一代晶片昇騰950系列目前在中國國內仍處於部署初期階段。

華為於今年3月在中國正式推出該系列的首款晶片昇騰950PR，並同步展示Atlas 350運算叢集，這是1種由多顆晶片連接組成、可協同運作如同單一系統的運算架構。

自推出以來，中國多家人工智慧企業已開始採用該產品。阿里巴巴與字節跳動均名列採購客戶之中，而深度求索（DeepSeek）也已利用該系列晶片運行其最新人工智慧模型。

昇騰晶片系列已成為中國打造不依賴美國的人工智慧產業的重要核心。該系列晶片由華為旗下晶片設計部門海思半導體研發，主要負責訓練及運行人工智慧模型所需的大量數學運算，其功能與輝達（Nvidia）圖形處理器所執行的任務相同，而正是這些晶片讓輝達成為全球市值最高的企業之一。

據報導，北京當局計畫投入約2,950億美元建設人工智慧基礎設施，同時要求至少80%的硬體設備必須來自本土供應商，而華為預計將成為其中大部分人工智慧晶片的主要供應來源。

華為最早於2018年公布昇騰晶片系列。2019年，美國政府將華為列入貿易黑名單後，公司仍持續推進相關計畫。這項制裁措施切斷了華為取得台灣晶圓代工廠以及西方先進製造設備的管道。

在被迫依賴中國晶圓代工企業中芯國際後，華為陸續推出多代產品，從昇騰910B進展至昇騰910C，並於今年開始量產昇騰950系列。

獨立評估結果顯示，昇騰910C的推論效能已達到輝達H100約60%至80%的水準。H100是輝達最強大的資料中心晶片之一。

華為表示，預計於8月在其雲端平台首次亮相的昇騰950DT，性能將可與更新一代的輝達H200相抗衡。此外，該產品採用了華為自行研發的記憶體技術，以降低對海外供應商的依賴。

這些晶片已被投入高強度應用場景。例如，位於杭州的新創公司深度求索，便利用昇騰處理器優化其最新人工智慧模型。此外，輝達也首度在提交給美國監管機關的文件中，將華為列為主要競爭對手之一。

輝達執行長黃仁勳曾形容華為是「極具實力的競爭者」，並表示輝達基本上已經接受自己在中國市場失去主導地位的現實。

美國政府也在持續採取反制措施。去年5月，美國商務部發布指導意見，警告全球任何地區若使用華為先進昇騰晶片，皆有可能違反美國出口管制規定。這項警告意味著，任何將昇騰晶片部署於中國境外的計畫，都可能面臨美國出口管制政策所帶來的法律與商業風險。

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