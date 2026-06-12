華為推鴻蒙7內建AI防詐 10月搭載手機販售

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華為開發者大會昨（12）日發表鴻蒙7作業系統（HarmonyOS 7），鴻蒙7與AI深度融合，可以聽懂16種方言，還能攔截語音詐騙及AI變臉詐騙，預計今年10到11月搭載Mate90系列手機首發。

除了HarmonyOS 7首秀，華為還宣布鴻蒙智慧向AI代理（Agent）架構全面演進，鴻蒙智慧體框架升級至2.0、鴻蒙空間計算首次發布，開源盤古openPangu 2.0等。

科創板日報報導，華為終端BG董事長余承東表示，2019年在萬物互聯時代，鴻蒙作業系統發布了，到了2023年，鴻蒙原生應用全面啟動，打造全新生態，進入2026年，鴻蒙智慧跨越式提升，邁向Agent時代。

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華為還公布鴻圖計畫，加快開源鴻蒙生態規模化發展。余承東稱，華為要從技術貢獻者走向全域使能者，支持20+行業、200+類晶片、1,200+類設備使用開源鴻蒙。

目前，鴻蒙6終端設備數已突破6,600萬個，註冊開發者數量超過1,100萬人，匯聚40多萬可獲取的應用和服務。開源底座方面，依託13億生態設備底座與1.3萬代碼貢獻者的開源共建，OpenHarmony已發佈超過100個商用版本，覆蓋13億生態設備，3,200+生態夥伴。

華為正式發布開源盤古openPangu 2.0。openPangu 2.0模型擁有512K上下文，包括Pro和Flash兩個版本：2.0 Pro總參數量505B，啟動參數量18B；2.0 Flash總參數量92B，啟動參數量6B。

openPangu 2.0模型更親和昇騰算力，單卡吞吐率可達其他業界主流開源模型的2倍。更適配鴻蒙。openPangu 2.0計畫從6月30日起陸續開源七大組件，包括新增開源的預訓練代碼、後訓練代碼、訓練運算元。年底，還會在麒麟晶片上支援端側30B的模型支持。

余承東透露，當年自己在華為雲時，發布了全大陸第一個大模型，華為可以說是這個行業絕對的全球先驅者，後來因為各種各樣的原因，沒做好、不應該，去年十一假期前夕，公司讓自己來負責大模型。

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