華為新世代護眼電紙平板 多項優勢滿足需求
[NOWnews今日新聞] 全球通訊領導品牌 HUAWEI 持續深耕智慧終端市場，致力為使用者打造更舒適的影音體驗。全新HUAWEI MatePad 11.5 2025搭載PaperMatte護眼雲晰柔光屏、升級版華為筆記功能與全天候大電量續航，滿足現代人在工作、學習與娛樂中長時間使用螢幕的需求，同時兼顧3C時代不可忽視的用眼健康課題，展現HUAWEI在顯示技術與人因工程設計上的創新實力。MatePad 11.5通過SGS低視覺疲勞2.0高效能認證，以及TÜV萊茵低藍光（硬體方案）、無頻閃與TÜV萊茵圓偏振等多項國際認證，為日常使用帶來更舒適的觀看體驗。此外，HUAWEI本月同步推出潮酷全能的HUAWEI FreeBuds 7i，具備智慧動態降噪與清晰音效表現，無論追劇、觀影或聆聽音樂，皆能有效隔絕外在干擾，進一步強化沉浸式影音與行動娛樂體驗。
振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛醫師指出：「長時間使用電腦、平板與手機已成為生活常態，眼睛長時間近距離對焦，搭配螢幕反光、眩光與藍光刺激，容易造成視覺疲勞。若睫狀肌長期過度運作，不僅可能引發眼睛痠澀不適，也會增加乾眼症等風險。對此，建議在無法避免長時間用眼的情況下，選擇具備抗藍光、低反光與低頻閃等特性的螢幕設備，並養成定時休息與良好用眼習慣，才能有效守護眼睛健康。」
歡慶新品上市，HUAWEI推出限時首購優惠，即日起至2026年1月31日，凡購買HUAWEI MatePad 11.5 2025，即贈 HUAWEI FreeClip，並可於HUAWEI網路商店享有HUAWEI 全產品千元折扣優惠，讓學習、工作與娛樂體驗一次到位。
華為智慧學習與沉浸聆聽新品登場：
【PaperMatte 護眼高效生產力平板】HUAWEI MatePad 11.5 2025
呼應現代使用者對「長時間、多場景」的螢幕使用需求，HUAWEI MatePad 11.5 2025 PaperMatte護眼雲晰柔光屏，奈米級防眩光蝕刻技術可大幅降低99%光線干擾，並減少60%螢幕反射，在戶外或明亮燈源下仍能維持清晰、舒適的觀看品質。搭配2.5K高解析度、120Hz高更新率螢幕與3:2生產力比例，讓閱讀、筆記與多工操作更自然順手。纖薄515g、6.1mm的金屬機身結合10,100 mAh大電量與40W超級快充，支援一整天的學習、創作與娛樂不中斷。HUAWEI MatePad 11.5 2025推出深空灰款式，建議售價NTD $14,990元。於 HUAWEI網路商店／順發門市／創Q Space品牌櫃／PChome 24h／momo購物網／YAHOO! 購物中心／蝦皮購物及全台授權經銷通路販售。
【智慧書寫全面升級】HUAWEI M-Pencil（第三代）
HUAWEI M-Pencil（第三代）為 MatePad 11.5 2025 的最佳書寫搭檔，透過10,000+級壓感與磁吸無線充電設計，帶來更自然的書寫體驗。搭配AI手寫優化、魔法便條與筆記回放等功能，協助學生與上班族更有效率地整理筆記、記錄靈感，打造完整的數位書寫生態。HUAWEI M-Pencil（第三代）為HUAWEI MatePad 11.5 2025選購配件，建議售價NTD $1,990元，於HUAWEI網路商店獨家販售。
【潮酷全能沉浸聆聽】HUAWEI FreeBuds 7i
HUAWEI FreeBuds 7i以潮流外型結合智慧音訊科技，搭載智慧動態降噪4.0、高解析空間音訊與靜謐通話技術，無論聆聽音樂或通話溝通皆能保持清晰純淨；同時支援多裝置連線與直覺操控，輕鬆融入學習、工作與娛樂場景。HUAWEI FreeBuds 7i，提供深空灰、貝母白、櫻語粉三種配色，售價NTD$3,490元，於HUAWEI網路商店／創Q Space品牌櫃／MIKO 米可／馬尼通訊／Q哥3C／PChome 24h／momo購物網／YAHOO!購物中心／蝦皮購物及全台授權經銷通路販售。
HUAWEI MatePad 11.5 2025首購優惠開跑，多重好禮限時回饋
HUAWEI推出限時首購優惠，即日起至2026年1月31日止，凡購買HUAWEI MatePad 11.5 2025即贈HUAWEI FreeClip乙組 （市價NTD$5,990元）。此外，購機再享HUAWEI網路商店NTD$1,000元優惠折抵，可用於加購HUAWEI M-Pencil（第三代），以NTD$990元（原價NTD$1,990元）的優惠價入手，或自由選購其他商品，打造更完整的學習與創作配件組合。
PaperMatte護眼電紙平板 HUAWEI MatePad 11.5 2025
護眼好屏 視覺體驗全面升級
全新採用護眼雲晰柔光屏：HUAWEI MatePad 11.5 2025為首款採用類自然光護眼技術的HUAWEI平板，能有效減輕視覺疲勞，帶來更舒適的觀影體驗。
類自然光護眼技術：低藍光螢幕支援DC調光與自動亮度調整，並結合全新圓偏振光技術，能將螢幕光轉化為柔和、自然光般的光線。在維持高可視性的同時，享受輕鬆自在的觀看感受，即使配戴太陽眼鏡也能清晰可見。
抗眩防反光：結合奈米級防眩光蝕刻技術與抗反射塗層，可有效消除99%的光線干擾與60%的螢幕反射，在強光下依然清晰。
顯示規格再升級：搭載2.5K高解析度與11.5吋120 Hz高更新率螢幕，帶來流暢的視覺體驗，細節清晰動人；3:2螢幕比例搭配極窄邊框設計，無論是追劇、學習還是遊戲，都能盡情投入，享受非凡的觀賞樂趣。
權威認證：擁有SGS低視覺疲勞2.0高效能認證、TÜV萊茵低藍光（硬體方案）與無頻閃認證，以及TÜV萊茵圓偏振認證。
個人化筆記體驗 創造生產力
全新升級華為筆記：無紙化紀錄，提供更流暢的筆記體驗，不論是快速記錄、整理重點或繪畫創作，都能即開即寫，讓工作紀錄更高效。
萬級壓感手寫筆：支援磁吸手寫筆HUAWEI M-Pencil第三代，能精準呈現力道、速度與角度變化，帶來更接近真實書寫的筆觸。
資源中心：可從多樣化封面、貼紙與紙張模板中挑選，創造屬於自己的個性化筆記體驗。
AI手寫優化：在保留個人筆跡風格的同時，提升文字的清晰度與可讀性，讓手寫內容更利於整理、回顧與長期保存。
筆記回放：書寫過程回放，可重現每一步思考脈絡，特別適合學習筆記、會議重點整理與教學傳遞。
一鍵分割畫面：可一鍵開啟分割畫面，邊查資料、邊寫筆記同步進行，工作與學習的效率更進一步提升。
大電力也輕薄 隨行無負擔
10,100 mAh大容量電池：纖薄機身中蘊藏強勁電力，提供最長可達14小時的影片播放續航，滿足外出、工作到娛樂的一整天使用需求，告別電量焦慮。
纖薄驚艷：經過鍛壓成形工藝，打造一體成型金屬機身，機身厚度減少10%，僅約6.1 mm，重量僅約515 g，耐用度提升30%。輕薄機身設計，手感細膩舒適，享受行動樂趣。
40W HUAWEI SuperCharge超級快充：支援高速充電技術，只需30分鐘，即可暢享整個上午的連續觀看體驗。
娛樂體驗新境界
全新搭載天生會畫APP：支援專業繪畫引擎與完善的協助工具，為繪畫愛好者提供全面易懂的繪畫工具。
四揚聲器立體音效：配備超薄大振幅四揚聲器系統，帶來震撼音效與深沉低音，滿足感官享受。搭載HUAWEI Histen 9.0，依據不同場景智慧切換最佳音效設定，讓電影與音樂更栩栩如生。
降溫加速，暢快體驗：採用加大67%的石墨散熱片面積，超導熱散熱系統實現高效導熱散熱。全面釋放運算效能，整體性能提升25%，帶來更加流暢的使用體驗。
全新HUAWEI M-Pencil（第三代） 帶來更精準自然書寫體驗
10,000+級壓力感應：筆尖靈敏度突破10,000+級，細膩捕捉每一次筆觸變化，輕重分明，線條粗細自然流暢，精準呈現書寫與繪圖細節。
磁吸充電，一貼即合：可透過磁力吸附於平板頂部，支援無線配對與無線快充設計，讓筆具隨放即充、隨取即用，收納與充電一氣呵成。
隨心切換，擦寫自如：只需輕點兩下筆身，即可快速切換筆刷與橡皮擦模式，創作過程更流暢自然。
穩握靈感：圓潤六角形設計與親膚塗層，長時間握持依然舒適自然。
精準擷取所需內容：具備「智慧擷取」功能，可輕鬆擷取圖片或文字內容。只要圈選範圍即可擷取影像。
*HUAWEI M-Pencil第三代需另外選購，為HUAWEI網路商店獨家銷售。
潮酷全能HUAWEI FreeBuds 7i 打造智慧沉浸聆聽新體驗
簡潔純粹i設計 展現流動美學
以流暢線條與動態造型為核心，耳機外觀融合圓形的柔和感與直線的俐落感，在圓潤與棱角之間取得平衡，打造兼具活力與美感的極簡設計。耳機本體優化為圓潤規則的型態，提升握持穩定度與整體配戴體驗，讓使用者在美型與實用之間獲得更佳感受。
降噪更出色 聽感更出眾
智慧動態降噪4.0：8 mm²超大導氣腔可有效吸收並減速雜訊聲波，三顆高性能聲學麥克風能精準感測外界雜音，在智慧動態降噪4.0演算法調度下，耳機即時發出的反相聲波能夠更精準捕捉並抵消雜訊，帶來更沉浸、純淨的聆聽體驗。
高解析空間音訊：搭載11 mm四磁體動圈單元，帶來真實人聲、深層音質與錄音室級平衡音效。並支援10段EQ微調與個人化音效設定，可依喜好調整音色，打造專屬聆聽風格。
清晰通話，穩定如初：HUAWEI FreeBuds 7i以清晰穩定的靜謐通話體驗為核心設計。除三麥克風配置外，全新骨傳導麥克風可精準拾取人聲，搭配AI通話降噪技術，即使在高達90 dB的強風或嘈雜環境中，也能保持清晰通話品質。
操作簡單，輕觸即控：點頭或搖頭即可免持接聽或拒接來電，輕鬆完成操作，亦可透過指尖簡易操作，輕鬆完成更多指令，享受直覺且智慧便捷的操控體驗。
簡單連線，隨心切換：開啟充電盒後，手機即會彈出連線提示視窗，輕觸「連線」即可完成配對。可同時連接兩部裝置，無需重複配對即可自由切換。相容iOS與Android系統，實現跨裝置間的順暢使用體驗。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
劉亞仁吸毒遭判刑後回歸？傳合作《破墓》導演 粉絲批：太寬容
籲國人不用害怕2027 黃重諺：台灣整體防衛上有能力嚇阻威脅
諾羅病毒回來了！冬季恐爆發大流行 症狀、傳染途徑、潛伏期一覽
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 6
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 103
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 74
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 158
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 8
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 344
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 106
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 82
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 199
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 10
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 8
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 176
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 134
棒球》大學「怪投」超級多 林晨樺揭露殘酷真相
儘管低肩側投黃子鵬行使FA以5年6600萬合約，從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，不過低肩側投、下勾這類「台灣怪投」確實愈來愈不吃香，今年季後林育辰、張喜凱和劉昱言遭所屬球團釋出，藍愷青也在60人保留名單外，陳宇宏投得掙扎，林柏佑與陳冠豪本季一軍出賽紀錄仍一片空白。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 17
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 10 小時前 ・ 11
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2