華為申請專利有望突破美制裁 任正非：通訊技術比AI更重要

中國科技大廠華為創辦人、執行長任正非直言，雖然人工智慧（AI）是目前科技顯學，但是在華為的戰略排序中，通訊技術（CT）的順位目前仍高於AI。任正非強調，若缺乏先進的網路傳輸，空有算力也只是「資訊孤島」，無法達到真正的智慧連結。

任正非認為，儘管AI地位重要，但無線電、光通訊、核心網等CT領域更關鍵。任正非解釋，未來的AI感知與控制需將數據傳輸至數千公里外，這必須依賴強大的網路基礎建設。

根據光明網報導，任正非與國際大學生程式設計競賽（ICPC）團隊的座談中表示，未來將迎來「算力過剩」時代。面對全球100多位頂尖程式設計人才，任正非除了鼓勵青年追隨時代浪潮前進，更點出企業與學界目標不同，華為更聚焦於技術的實際應用。

更值得注意的是，根據南華早報報導，華為3年前申請一項專利，無須使用極紫外光（EUV）微影設備，就可達到相當於2奈米製程的技術水準，外界對該廠在先進晶片領域可能取得突破的揣測升溫。

華為也正申請一項透過深紫外光（DUV）設備支援「金屬間距小於21奈米」的金屬整合技術，該技術是製造2奈米等級晶片的必要條件，也提供了一條利用較舊的DUV技術支援2奈米製程的技術路徑，繞過美國對中國取得艾司摩爾（ASML）最先進EUV設備的封鎖。

