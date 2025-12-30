華為董事長孟晚舟談2026布局：AI時代新征程已開啟

（中央社記者張淑伶上海30日電）中國電信龍頭企業華為的輪值董事長孟晚舟今天在新年致辭中說，智慧化變革是華為長期戰略機遇，明年具體的主戰場包括：強化行業垂直作戰、助力車企規模上量、加快AI融入通信網路等。

綜合陸媒報導，孟晚舟30日發表2026年新年致辭，強調智能（智慧，即AI）時代的新征程已經開啓，「過去的成功並非未來的航標，我們深信，在充滿不確定性的智能化遠航中，最終的勝利，屬於那些敢於挺身而出、勇於自我批判的奮鬥者」。

廣告 廣告

她在回顧2025年時，重點提及AI，指華為深入行業，在醫療病理、煉鋼爐溫預測、油氣勘探等領域探索AI應用落地。並稱智能化變革浪潮奔湧，終端智能體、輔助駕駛、無人挖掘機、無人重型礦車…正在改變每個人生活生產方式。

孟晚舟說，搭載鴻蒙5.0以上作業系統的終端設備超過3600萬；鯤鵬已發展6800多家合作夥伴、380萬開發者，openEuler系操作系統累計裝機量超過1600萬套；昇騰已發展3000多家合作夥伴、400萬開發者。

她在致辭中提到，華為在2026將持續戰略聚焦、以質取勝。具體的主戰場包括：強化行業垂直作戰、構建鯤鵬昇騰生態、繁榮鴻蒙生態、推動鴻蒙智行和乾崑智駕助力車企規模上量、持續發展液冷超快充、重構AI數據中心、加快AI融入通信網路等。

她說，人工智慧技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企業核心業務的系統性價值重構。這場轉變不僅是技術的迭代，更是從組織架構、業務流程到企業文化的一次深刻變革。

昇騰和鯤鵬都是華為的算力生態。華為設備產品受到多個西方國家限制，但華為仍積極在技術上取得突破。

英國金融時報本月引述知情人士透露，中國工信部近期已將華為、寒武紀等中國企業的人工智慧（AI）晶片列入政府批准的供應商名單。

此外，報導也指出，中國已成功藉由升級荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的深紫外光（DUV）微影設備，提高人工智慧晶片產量，相關業者包括中芯國際與華為。（編輯：廖文綺）1141230