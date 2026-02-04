華為都要出專業跑錶？聯乘馬拉松之神 Kipchoge 跑隊，新錶 97% 準確預測賽果！

Huawei 都要出專業跑錶？聯乘馬拉松之神 Kipchoge 跑隊，新錶 97% 準確預測賽果！

國產手機品牌都熱愛與不同領域的代表聯名合作，Huawei 正式宣布與馬拉松傳奇人物 Eliud Kipchoge 所屬的「帝斯曼-芬美意職業跑隊（DSM-Firmenich Running Team）」達成戰略合作。這次跨界聯手不僅象徵著 Huawei 在穿戴式裝置領域的野心，更預示著未來科技將如何深度改變精英與大眾跑者的訓練模式。

深耕運動健康 12 年，技術實力獲頂尖跑隊認可

回顧過去 12 年，Huawei 在運動健康領域已建立起完整的產品線，由大眾化的手環、WATCH FIT 系列，到專攻健康數據的 WATCH D 血壓表，以及針對戶外極限運動如滑雪、潛水及越野跑的 Ultimate 與 GT 系列。

在跑步這項核心運動中，Huawei 投入了大量研發資源，在新聞稿中表示他們透過招募百餘位專業跑者進行長周期測試，其實體手表的 AI 算法在預測馬拉松比賽成績方面的準確率已超過 97%。此外，研發團隊更開發出針對「疲勞評估」的機器學習模型，幫助跑者在追求成績的同時，能以更科學、更健康的方式生活。

馬拉松之神 Kipchoge 經驗注入：頂尖跑者的三大苛刻要求

這次合作的核心，在於將 Eliud Kipchoge 及其跑隊的實戰數據與 Huawei 的技術優勢互補。對於精英跑者而言，高階跑錶需要滿足以下要求：

極致定位準確度： 在城市峽谷或複雜地形中，依然能輸出穩定、無偏誤的軌跡與配速。

高精度生理監測： 捕捉心率變異性 (HRV)、靜息心率、訓練負荷及睡眠質量，作為調整訓練策略的關鍵指標。

強大續航與舒適感： 面對長距離賽事，續航穩定性與佩戴舒適度直接影響跑者的表現。

華為搶先註冊「賽道傳奇」商標早現端倪？

據悉，Huawei 已於 2025 年 11 月申請註冊「賽道傳奇」商標，範疇涵蓋科學儀器（第 9 類）與珠寶鐘表（第 14 類）。內媒快科技猜測，這個充滿動感的名稱有可能是專為馬拉松、鐵人三項等極限運動設計的全新子品牌，也符合是次合作的內容。

