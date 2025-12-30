華為鴻蒙開啟數位獨立運動

改革開放後很長的一段時間，大陸的主流大多相信西方的價值觀，希望在美國主導的國際秩序下發展前進。然而，美國的以中國為敵的國策，在關鍵領域全面封殺中國的發展，反而驚醒了中國，加速中國走出自己的獨立道路。有個顯著例子就是華為鴻蒙純血版作業系統（Harmony OS Next）的崛起，它將嚴重威脅微軟的視窗（Windows）王國。

2012年美國國會報告將華為列為「國家安全威脅」，禁止其參與政府網路建設。2018年禁用華為、中興設備（國防授權法案）。阻撓華為與運營商合作（如AT&T臨時取消手機銷售協議）。2019年5月，美國將華為列入「實體清單」，禁止美企（如谷歌、高通）向其出售技術。海外手機銷量受挫，但推出鴻蒙系統應對。

2024年華為發布鴻蒙純血版作業系統，與早期版本不同，這套新系統並非基於 Android，而是完全獨立的作業系統，完全將 Google 和 Microsoft 排除在生態系統之外。早期的鴻蒙版本仍大量依賴 Android 底層架構，以維持華為裝置在制裁時代的生存，但那個階段已經完全結束了。

隨著鴻蒙純血版的推出，華為終於擺脫了所有美國控制的軟體。今天，我們正見證中國宣布數位自主的時刻，以及 Microsoft 意識到自己擁有一個新的全球競爭對手的時刻。

鴻蒙純血版是中國首個完全獨立開發的作業系統，不僅適用於手機，設計上可跨平台，運行於 PC、平板、穿戴裝置、智慧螢幕、家用裝置、工業工具甚至車輛。這種劇烈轉變背後的真正原因很簡單，就是生存。當美國政府禁止華為同時使用 Android 和 Windows 時，迫使公司面臨一個不可能的選擇：要麼打造新產品，要麼慢慢走向終結。

華為非但沒有倒閉，反而花了5年時間開發出一條長期逃生路線，而到了2025年，這條逃生路線已演變成一場全面的數位獨立。

真正令人驚訝的是：開發者們正在接受這個做法。已有超過120萬中國開發者開始開發原生的鴻蒙純血版應用程式。像微信、美團、抖音以及中國最大的銀行應用程式等主要平台，正從零開始為華為生態系統重建軟體。華為宣稱系統效能提升高達30％，耗電降低20％，並大幅降低背景資源使用！

現在中國首次擁有一套不僅能與 Windows 競爭，還能超越 Windows 的作業系統！ Microsoft 曾有一個巨大的優勢，那就是每個人都需要 Windows：政府需要它、醫院需要它、銀行需要它、學校、製造商、港口、物流中心，這些都運行在 Windows 上。這種穩定性支撐著 Microsoft 的帝國，它產生數十億的授權費用。但到了2025年，這種依賴終於被中國打破！

但這才剛開始！Harmony OS Next 是更大計畫的一部分，也就是全鏈條技術替換策略。華為不僅提供作業系統，還提供雲端、CPU、人工智慧加速器、開發者生態系統和安全基礎設施。這創造了一個頭到尾的解決方案，Microsoft 根本無法阻擋、限制或制裁。中國正在打造一個完全獨立的數位世界。

而這正是華盛頓真正擔憂的地方，如果中國證明一個現代主要經濟體能在沒有Windows的情況下運作，其他國家可能會跟進。非洲、東南亞和中東國家，尤其是已受美國出口管制鎖定的國家，可能會將此視為邁向數位獨立的道路。這是關於整個地區可能放棄美國軟體主導地位，取而代之的是中國自給自足的生態系統。對 Microsoft 來說，這不是威脅，而是災難！

世界正進入一個科技分裂時代，美國軟體與中國軟體發展成兩個獨立宇宙！美國可以減緩這種轉變，但無法阻止！Harmony OS Next 已經跨越了無法回頭的臨界點！Harmony OS Next 不僅僅是一次軟體升級，更是中國向世界宣告不再需要美國科技來經營數位未來的時刻！（作者為中美論壇社社長）