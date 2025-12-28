「華為黑科技」不用EUV就能造2奈米晶片？專家揭真相：被媒體形成的謠言

香港媒體《南華早報》4日報導指出，中國科技公司華為2022年的專利，詳細介紹了一種無需最新的極紫外光微影（EUV）曝光機即可製造2奈米級晶片的新技術，加劇外界對中國在先進晶片領域可能取得突破的猜測。對此科技力智庫執行長烏凌翔26日於節目《烏鴉．笑笑》表示，這篇報導被許多媒體轉述後，形成謠言，真相並非如此。​

烏凌翔表示，台積電今年已經開始量產2奈米晶片，而製程中最關鍵的就是EUV，台積電一座晶圓廠配備5座EUV，月產約2萬5千片的12吋晶圓；而台積電也有許多先前買進的深紫外線微影（DUV）機台，因為並非所有客戶都如蘋果、輝達般，需要2奈米、3奈米的最先進晶片，很多客戶只需要14奈米、28奈米等成熟製程，以DUV製作就能減低成本。

烏凌翔指出，5奈米到2奈米的晶片一定得用EUV製造不可，而多家媒體稱華為這項專利若屬實，可能讓其繞開美國對EUV的出口管制，「但真相並非如此」，查詢中國國家知識產權局官網後，能得知該項專利主題為「超導量子芯片」，不是用DUV製造出2奈米晶片的黑科技。

烏凌翔說，專利摘要表示「本發明實施例公開了一種超導量子芯片，包括耦合器和控制器；其中耦合器用於耦合第一超導比特電路、和第二超導比特電路，耦合器的頻率響應曲線包括至少一個相位反轉點。進一步調整所數相位反轉點的頻率，使得所述第一超導比特電路和第二超導比特電路的交叉共振效應等校相互作用為零。本發明實施例降低了量子比特之間的串擾。」

烏凌翔提到，在請教該領域專家後，得知該專利顯示在量子晶片上只要80奈米的線寬，便能達到媲美2奈米的「算力」，但算力跟製程無關。就好像用家裡一台簡單的微波爐做菜，做出接近用高級廚具煮的佛跳牆味道，但這只是味道像，並不代表微波爐就能從此取代整套精密的高端廚具。

烏凌翔強調，該專利並不是用DUV就能製作出2奈米晶片，而是生產出算力接近2奈米的量子晶片。但這還是很厲害的成就，華為應該很早就在研發量子技術，才能在2022年、2023年分別在日本、美國申請到這項專利，華為可能在中美科技戰的量子計算戰場上，跨出了一步。



