華為、中興取得越南5G設備合約 西方科技合作現隱憂

路透社報導，中國兩大通訊設備商華為、中興通訊已取得越南5G通訊建設的部分合約，是越南與中國關係深化的又一跡象。部分西方官員已開始質疑，與越南的科技合作可能有安全隱憂。

路透社報導，外界多年來一直認為，越南不願在敏感的基礎建設領域與中國合作。但越南與美國的關係受關稅影響後，對中關係出現暖化跡象，逐漸開始接受中國科技公司在越南發展。

報導稱，越南的5G核心建設仍由瑞典的愛立信（Ericsson）及芬蘭的諾基亞（Nokia）承包，網路設備則由美國晶片商高通（Qualcomm）供應；但公共採購數據顯示，中國企業已開始取得越南國營電信公司的較小標案。這是先前未曾報導過的現象。

路透社發現，今年4月，一個包括華為在內的財團在越南取得2300萬美元的5G設備標案，當時美國總統川普剛宣布「對等關稅」政策不久。中興通訊也贏得至少兩項5G天線設備合約，總金額2000萬美元，其中第一項合約是在今年9月取得，亦即美國關稅生效後一個月。

越南逐漸擴大對中合作 恐損及美國設下的先決條件

報導指出，美國支持越南發展先進技術的主要先決條件，就是越南的數位基礎建設須排除由中國企業承包，包括海底光纖電纜。

美國電信網路一概禁用華為與中興通訊的產品，理由是會帶來「不可接受的風險」；瑞典及其他歐洲國家也有相同限制。

越南向來維持不結盟政策，成為全球影響力的逐鹿之地。由於與中國接壤，許多跨國企業如蘋果、三星、Nike都在越南建立主要樞紐，這些企業需要中國零件，也仰賴西方消費者。

澳洲皇家墨爾本理工大學越南分校（ RMIT University Vietnam）供應鏈專家阮洪（Nguyen Hung）表示，在西方壓力下，越南對中國科技長期採取「觀望態度」，但「越南有自己的優先考量」。他表示，新的合約可能促使越南經濟加速與中國整合。

中越兩國近期在其他敏感計畫上也有進展，包括將興建與中國擴大連接的跨國鐵路，並在接近中國的邊境地區成立特別經濟區。由於安全考量，越南先前曾排除建設特別經濟區的計畫。

報導稱，華為今年在越南投標多項5G設備標案，均未得標，但6月間與越南軍方擁有的越南最大電信商Viettel簽定合約，將提供技術服務。

西方官員憂心

路透社引述外交界人士稱，西方高階官員近期河內舉行的會議中，至少已兩度對中國承包5G標案表示關切。其中一名美方官員表示，這些中國參與的合約可能破壞西方國家對越南網路的信任，恐將導致越南無法取得美國先進技術。

消息人士透露，在本月稍早的一次會議中，曾討論是否可將使用中國技術的網路與其他網路隔離，避免資料外洩。

電信領域律師傑納（Innocenzo Genna）表示，天線與設備供應商仍可取得網路上傳輸的資料。他警告：「西方承包商可能面臨尷尬處境，要和他們不信任的企業合作。」

