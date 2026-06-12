華為「韜定律」能超越台積電？專家曝最新進度：美國封鎖反助其精進
近日美國、亞洲股市大震盪，引起新一波AI泡沫擔憂。對此，知識力科技執行長曲博在網路節目《雅筑會客室》中指出，人工智慧錯誤率的問題若能解決，市場仍會持續擴張，股市要面臨的只是本益比過高的問題，一旦出現企業減少投資人工智慧的訊息，股市恐發生劇烈反應。近期華為發表了「韜定律」，透過縮短電子傳送的線路，增加頻率和速度，但這對台積電不會有影響，因為華為製造的晶片都在中國本土為主，對台灣不會有影響。
曲博：企業因人工智慧大量獲益，但本益比飆到200倍
曲博表示，目前股市的狀況是熱錢太多，且近期核准了多檔ETF，這些ETF吸收了大量投資人資金，ETF基金經理人會選擇想要的股票，但台灣最有價值股票的範圍相當侷限，使得這些企業因為人工智慧大量獲益，但每一檔的本益比都是50、60倍，甚至100、200倍，明顯就是因為游資太多所搭起來的現象。企業賺錢加上合理本益比即為其合理股價，而不合理的本益比推出來的自然就是過熱的股價。
曲博認為，股市過熱的風險一定存在，但在現有的狀況下可能還會持續一段時間，接下來的關鍵在於人工智慧錯誤率問題。若能解決此問題，人工智慧的市場仍會持續擴張，需求還是存在，股市要面臨的只是本益比過高的問題，基本面並沒有問題。但若問題一直無法解決，廠商恐怕不會再大量投入資金，現在之所以許多廠商仍持續投入資金，是因為害怕落後，因此在發展初期勢必拚命投入。而提供硬體的廠商便因此獲益，台灣廠商大多為硬體廠商，所以初期對台灣絕對是有利的。即使發生投資收手的現象，需求向下調整，也不代表人工智慧產業消失，只是投資不如預期而已。但現在股市已將未來可能發生的EPS納入計算，並把本益比大幅堆高，一旦出現企業減少人工智慧投資的訊息，股市勢必發生劇烈反應。
曲博提到，台積電方面，目前因為人工智慧需求仍存在，且競爭對手不爭氣，所以台積電業績仍會持續前進。不過若有降低人工智慧硬體投資的消息釋出，台積電還是會有反應，但目前看不到此現象。台積電的競爭對手主要是英特爾、三星和Rapidus，這3家目前良率都有改善，也陸續傳出有部分客戶轉向英特爾、三星。由於目前台積電產能不足，無法處理部分客戶訂單，所以少量訂單轉到其他公司完全在意料之中，關鍵在於這些競爭對手未來是否會慢慢調整到位，台積電唯一能做的就是要持續技術領先，才能拉開距離。
曲博：輝達未來2年的客戶硬體投資仍存在，業績會持續成長
曲博說明，人工智慧過去以訓練，也就是圖形處理器為主的市場，慢慢轉變到未來以人工智慧加速器為主的推論運算的市場。而輝達也深知此事，因此收購了Groq公司，在今年的GTC大會推出語言處理器LPU。圖形處理器在訓練存在優勢，但推論方面圖形處理器比不過加速器，因此輝達也開始發展人工智慧加速器。所以輝達至少未來2年的客戶硬體投資仍存在，所以業績會持續成長。而博通主要製造通訊相關元件，因人工智慧運算需要大量伺服器，並需要網路串聯伺服器，所以需要大量通訊裝置，博通因此業績亮眼。博通屬於硬體供應商，所以在目前人工智慧投資持續成長的狀況下，業績2年內持續成長沒有問題。
曲博指出，微軟和Meta為軟體公司，但2者狀況稍有不同，微軟是伺服器的雲端供應商，加上微軟是歷史相當悠久的公司，許多作業系統仍使用微軟產品。且許多的雲端資料庫都在微軟的雲端上，其中便包含ChatGPT，因此OpenAI的大半收益都需付給微軟。不過，今年初美國研究單位的報告提到，未來軟體公司狀況恐不容樂觀，因為現在軟體公司使用以授權數目收費的模式，未來因為人工智慧會自動寫程式，一般企業可能就不會再續訂或減少訂購數目。屆時軟體公司將不再是投資的好標的，導致軟體公司確實出現一波下跌，但微軟情況較特殊，微軟是軟體公司，同時又是雲端供應商，所以就算軟體部分讓人認為未來可能減少營收，但有硬體租借支撐，因此微軟相比純軟體公司狀況較好。Meta即為純軟體公司，將來必須設法開創新應用，否則面臨的競爭將較為激烈。
曲博：美國禁止中國任何東西，無形之中在培養中國技術逐漸精進
曲博進一步說明，近期華為發表了「韜定律」，認為不應該談電晶體密度增加、電晶體縮小，而應改成電子傳送的線路縮短，才能增加頻率和速度。雖然華為仍無法超越台積電，但確實使用了新方法改善電晶體運算的效能，即使在沒有先進製程的狀況下也能提升一定比例。但這對台積電不會有影響，因為華為製造的晶片都在中國本土為主，對台灣不會有影響。
針對輝達執行長黃仁勳不斷強調「千萬不要小看中國」，曲博認為，中國晶片技術真的有相當程度進步。美國禁止中國任何東西，當下確實能延緩中國發展速度，但中國一定會想各種方法突破，無形之中就是在培養中國技術逐漸精進。華為此次提出的韜定律明顯就是中國想設法突破，雖然用此方法很難超越台積電，但中國只要能超越自己、持續進步即可。華為的韜定律將使用於今年的麒麟處理器，且已在生產中，只是目前仍在驗證，華為一定能做得出來且一定會有效果，只是效果到什麼程度尚需觀察。中國一定會用自己的方法發展出需要的東西，美國封鎖唯一能做到的只有減慢對方的速度而已，絕不可能讓中國從此無法前進。以其他競爭對手的角度來看，要想領先華為或中國廠商，只能不停精進技術，停滯不前一定會被超越。
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