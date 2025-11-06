華為 Mate 70 Air 突襲登場：6.6mm 厚度、7 吋螢幕、6,500mAh 電池加三相機
售價 4,199 人民幣起。
華為再施突襲戰術！近期頻頻在諜照中出現的 Mate 70 Air 今日直接無預警發佈了。新機沿用了 Mate 家族已維持數年的設計語言，雖然在名稱上對標 iPhone Air，但定位存在明顯不同。它的機身薄至 6.6mm 輕至 208g，以 7 吋的大小來說可謂輕薄但並不極致。裝置具備 IP68 / 69 防塵防水機能，配有 iPhone Air 缺少的對稱式雙喇叭且支援觸控筆，總體上更像是一款影音娛樂、輕辦公向的產品。
值得一提的是，Mate 70 Air 這次居然可選處理器型號。它提供了麒麟 9020A 和 9020B 兩個版本，雖然具體的細節都沒有公佈，但從對應型號的 RAM、儲存規格來推測，9020A 的定位估計更高。裝置所用的 OLED 面板解析度為 2,760 x 1,320，更新率 120Hz（僅能調整 60Hz、90Hz）。同時有 6,500mAh 電池，支援 66W 有線充電。其指紋模組為側面按鍵整合式，此外手機還支援雙向北斗衛星訊息。而在拍攝部分，正面有一顆 10.7MP 自拍相機，背後則是 1/1.3 吋 50MP 廣角主攝、8MP 超廣角加 12MP RYYB 3X 遠攝組合，另有 1.5MP「紅楓」多光譜原色相機確保色彩還原準確。
華為 Mate 70 Air 的售價在人民幣 4,199 至 5,199 元之間，目前已在大陸預售，11 月 11 日正式開賣。它在行銷上或許能借到一點 iPhone Air 的光，但產品實際瞄準的客群應該會更廣泛，因此銷售前景或許也會更樂觀一點。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...CTWANT ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密EBC東森新聞 ・ 16 小時前
綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠
政治中心／張予柔報導社群平台前陣子流傳一款號稱能讓台灣民眾和軍人，一鍵投誠、實名登記「回歸祖國」的統戰App「歸家」，雖經陸委會查證「查無此APP」，但台北市議員顏若芳今（5）日於議會質詢時再揭驚人內幕，指出目前已有一款名為「台灣投誠」的網頁版APP出現，內容疑似涉及統戰與資安威脅。她痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面緝查，並轉知國安單位徹查。民視 ・ 21 小時前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
行動電源NG行為大公開 「這類產品」較危險
[NOWnews今日新聞]行動電源近年頻繁發生爆炸、自燃意外，連飛機、高鐵等大眾運輸都祭出使用禁令。主管我國產品安全規範的經濟部標準局今（5）日召開記者會說明行動電源規範再升級，更也點名「有AC插座」...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」 國台辦：網友個人創意
網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。鏡新聞 ・ 20 小時前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
詐團盯上全支付用戶！假冒信件騙取個資 官方證實
全支付近日發出警告，提醒用戶小心收到的假冒帳號更新信件。詐騙集團利用全支付的高使用率，透過電子郵件誘騙民眾提供個人資料及信用卡資訊。這些假信件聲稱為「帳號更新」通知，並要求用戶點擊不明連結進行更新。中天新聞網 ・ 1 天前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 1 天前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境
Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用戶可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。Yahoo Tech ・ 1 天前
瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電
彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦中廣新聞網 ・ 23 小時前
中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體
[Newtalk新聞] 日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，聲稱可讓台灣國軍民「一鍵投誠」，後經陸委會查證確定「查無此APP」，外界質疑其真偽。但民進黨台北市議員顏若芳今（5）日質詢時披露一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。 台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告並備詢，顏若芳質詢時表示，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，「是不折不扣的統戰軟體」，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可查詢台灣各縣市的投誠人數，而目前投誠人數的縣市就是台北市，其餘新北、桃園、台中、台南、高雄也都有顯示投誠人數。 「該軟體不只有鼓動投誠的機制，也抓得出來使用者的IP位址定位」，顏若芳說，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。 經查，該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平新頭殼 ・ 1 天前
小尺寸最佳人像拍攝手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦人像拍攝分享
體積小巧的手機，能放入拍照效果好的相機模組嗎？來看看 vivo X200 FE 這款輕巧旗艦吧！搭載聯發科技天璣 9300+ 旗艦晶片，安兔兔跑分接近 200 萬，四邊極窄邊框3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
從傳統到智慧！鐵路產業「靠它」升級數位化新里程
[Newtalk新聞] 全球化及數位化浪潮推動，鐵路產業正在加速重塑。然而，在轉型過程中，產業正面臨兩大關鍵挑戰：既要滿足數位轉型瞬息萬變的需求，又須符合日趨嚴格的網路安全法規要求。身為IRIS 銀級認證的鐵路設備供應商，四零四科技（Moxa）最新推出一系列通過EN 50155 認證的軌道運輸產品，包括車載交換器、車載電腦、無線通訊設備及IP 攝影機，以協助鐵路業者與系統整合商在數位化與資安並重的時代中穩健前行。 鐵路業者和系統整合商的當前難題 四零四科技表示，鐵路產業設計的數位解決方案，正大幅改變鐵路網路的運作、維護方式與乘客體驗。此一變革需仰賴創新工具、更大的頻寬和更強的即時連線能力，以支援列車控制與監測系統（TCMS）、預測性維護、安全狀況監測、多媒體乘客資訊（PIS）等多樣化應用。 隨著資料處理量與互聯規模大幅提升，當今的設計應以網路安全為首要考量。將網路安全列為優先要務，不僅是確保營運和基礎設施韌性，也關係到是否能符合歐盟 NIS2 指令和美國 TSA 安全規範。 此外，四零四科技表示，迎接下一代全球鐵路通訊標準FRMCS（Future Railway Mobile Comm新頭殼 ・ 2 小時前
澳洲研發蜘蛛型3D列印機器人 將應用於建築領域
科技進步日新月異，各種先前想像不到的技術也陸續出現。澳洲研發一款機器人，外型長得就像蜘蛛，而它可以用像是蜘蛛吐絲的方式，把房屋一層一層印出來。業者提出一個創意構想，如果以後要到月球上面蓋房子，用這台機器人就很方便。公視新聞網 ・ 1 天前
現在買超划算的小手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦開箱評測
喜歡輕巧手機嗎？在市場上選擇越來越少的情況下，vivo「X200 FE」精巧旗艦給了消費者全新選擇！在 6.31 吋平面螢幕下，帶來僅 186 公克的輕巧機身與舒適手3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
歐媒：手機定位資料遭銷售 歐盟官員身分行蹤恐洩露
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾4日專電）一份由歐洲多家媒體共同製作的調查報導指出，歐盟官員在布魯塞爾的手機定位資訊正被公開販售。有心人士可以透過比對這些資料辨識個人身分並掌握行蹤。中央社 ・ 1 天前
輝達攜手德國電信打造AI雲端中心 明年Q1開始營運
（中央社柏林4日綜合外電報導）美國科技巨擘輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）今天宣布，計劃明年初推出一座投資額高達10億歐元（約新台幣355億元）的工業級人工智慧（AI）雲端中心。中央社 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前