華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機

售價 4,699 人民幣起。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
華為今天下午如約端出了自己的最新旗艦 Mate 80 系列，它照例分為常規定位的 Mate 80、80 Pro、80 Pro Max 和強化差異設計的 Mate 80 RS Ultimate Design。其中比較特別的地方，是原來的 Pro+ 產品線被更名為 Pro Max。這麼做的原因很難不讓人想到 iPhone，不知在小米、華為之後還有多少國產廠商會選擇這種「致敬」方式。

而在設計上，三款非 RS 型號都比過去更具有記憶點。新機此番改用了強度更高的金屬背蓋，而且在沿用多代的「星環」相機下方又多加了一圈玻璃材質的圓環。兩者構成一個「8」字，視覺上頗爲吸睛，同時也照顧到了無線充電。Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max 的重量分別是 217g、219g 和 239g，厚度則為 7.95mm、7.95mm 和 8.25mm。三款裝置均具備 IP68/69 防塵防水機能，使用側邊指紋辨識模組，而且全系支援 3D 面部識別。

廣告
華為 Mate 80 系列
華為 Mate 80 系列

Mate 80 系列這次都採用了 2.5D 平面螢幕，Mate 80 和 80 Pro 為 6.75 吋 OLED，80 Pro Max 則達到 6.89 吋且為雙層 OLED 面板。螢幕的解析度都達到 1.5K 級別，有 120Hz LTPO，Pro Max 的峰值亮度高達 8,000 尼特。另外 Mate 80 和 80 Pro 內建 5,750mAh 電池，前者支援 66W 有線、50W 無線充電，後者則升級至 100W 和 80W。而 80 Pro Max 的電池是加大到 6,000mAh，快充規格和 Pro 一致。

在面對美國制裁艱難回歸 5G 手機市場後，華為發佈高階產品時對最關鍵的處理器基本都是諱莫如深。今年的情況稍有變化，至少官網有明確標注 Mate 80 搭載了麒麟 9020，同時 80 Pro 和 80 Pro Max 會依配置不同採用麒麟 9030 / 9030 Pro 晶片。傳說新一代麒麟基於國產 N+3 製程，而根據華為在發佈會上的說法，Mate 80 和 80 Pro 相比對應的上代型號效能最多提升 35%。而 Mate 80 Pro Max 在 VC、PCM 雙相變散熱系統的加持下，較 Mate 70 Pro+ 升幅達 42%。除此之外，新機皆支援衛星尋呼，而且具備 700MHz 無網通訊功能，可在緊急場景下穿牆組建應急鏈路。

華為 Mate 80 系列
華為 Mate 80 系列

至於影像部分，Mate 80 全系列都採用了 13MP 自拍相機，後置主相機均配備 f/1.4 - f/4.0 可變光圈鏡頭。其中 Mate 80 主攝端使用了 50MP RYYB 感光器，同時有 40MP 超廣角和 12MP 的 5.5X 潛望遠攝。而 Mate 80 Pro 則會升級為 1/1.28 吋 50MP RYYB 主攝和 40MP RYYB 超廣角相機，光學望遠倍數增至 4X，且輔以 f/2.1 大光圈潛望鏡頭。

最強的 Mate 80 Pro Max 擁有 17.5EV 超高動態範圍 50MP 1/1.28 吋 RYYB 主相機，超廣角配置和 80 Pro 相同。它同時搭載了 4X 和 6.2X 潛望遠攝，用的都是 50MP RYYB 感光元件，其中 4X 望遠鏡頭還兼具長焦微距功能。華為還為新一代 Mate 全系加入了第二代「紅楓」原色相機，相比之前進光量、動態範圍和光譜感知能力都有明顯提升。值得一提的是，Mate 80 Pro 和 80 Pro Max 也將有專屬的第三方增距鏡配件。

華為 Mate 80 RS Ultimate Design
華為 Mate 80 RS Ultimate Design

華為 Mate 80、80 Pro 和 80 Pro Max 可選 12GB / 16GB RAM 和 256GB / 512GB / 1TB 儲存，起售價分別是 4,699、5,999 和 7,999 人民幣。而特別版的 Mate 80 RS Ultimate Design 則是以 Mate 80 Pro Max 為基礎打造，主要改動包括外觀、BT.2020 超廣色域雙層 OLED 和高低頻雙振膜立體聲喇叭，並且支援雙實體 SIM 加雙 eSIM 組合。它還配有 20GB RAM（傳說是完全國產），價格是 11,999 人民幣起，所有新品目前已在大陸預售。

