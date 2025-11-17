華為 Mate 80 系列外觀公開，Mate X7 新摺機 11 月 25 日連袂登場

華為今日正式宣布將於 11 月 25 日發佈新旗艦 Mate 80 系列和新摺機 Mate X7，並且直接公開了前者的外觀。本代 Mate 照例分為 4 個機型，和過去最大的分別就是原來的 Pro+ 被 Pro Max 替換。這麼做的原因很難不讓人想到 iPhone，不知在小米、華為之後還有多少國產廠商會選擇這種「致敬」方式。而在設計上，Mate 80、80 Pro、80 Pro Max 這 3 個常規機型擁有很具記憶點的差異化外型。華為在沿用多代的「星環」相機下方又多加了一圈圓環，它除了能吸引視線外，或許也會起到磁吸的作用。

華為 Mate 80 RS Ultimate Design

至於比較特別的 RS 型號，造型上倒是和過去變化不大，但它有槿紫配色看起來非常吸睛。Mate 80 RS 還會全系標配 20GB RAM，而且傳說還是中國產晶片。不僅如此，這批新機據稱都將搭載供應鏈「去美化」後的最強成果麒麟 9030 處理器，效能如何令人非常好奇。

