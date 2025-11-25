華為 Mate X7 來襲：麒麟 9030 Pro、4.5mm 機身、IP58 / 59 防護

華為 Mate 高階手機今年的更新節奏和去年一樣，除了直板旗艦 Mate 80 系列外，大尺寸雙摺旗艦 Mate X7 也在今天正式登場。相比前代它的造型有了一點變化，背後的相機區從圓形變成了跑道形，視覺辨識度進一步提升。新機重量為 236g，摺疊和展開狀態下厚度分別是 9.5mm 和 4.5mm。內、外螢幕分別為 8 吋和 6.48 吋，對應 2,416 x 2,210 和 2,444 x 1,080 解析度。這兩片 OLED 都有 120Hz LTPO，峰值亮度可達 2,500 和 3,000 尼特。另外裝置還設有側邊指紋模組，機身的防塵防水能力達到 IP58 / 59，並且支援觸控筆輸入。

華為 Mate X7

既然 Mate 80 已經開始大方公開處理器，Mate X7 自然也沒有必要保密。它搭載的是華為目前最強的麒麟 9030 晶片，同時輔以最高 20GB RAM。裝置內建了 5,600mAh 電池，支援 66W 有線和 50W 無線充電。影像方面，Mate X7 內、外視訊相機均為 8MP。後置三攝採用了 1/1.56 吋 50MP 可變光圈主攝（f/1.49 - f/4.0 TKTK）、40MP 超廣角和 50MP 潛望 3.5X 長焦微距相機。感光器均為 RYYB 排列，亦有第二代多光譜通道「紅楓」原色相機來改善色準表現。

華為 Mate X7 可選 12GB / 16GB / 20GB RAM 和 256GB / 512GB / 1TB 儲存，售價為 12,999 人民幣起。

