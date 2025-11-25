華為 MatePad Edge 來襲：一台 Surface 式裝置打通鴻蒙電腦、平板系統

如今說到 2-in-1 式的裝置，你最容易想到可能就是微軟 Surface Pro 抑或是配件加持的 iPad Pro。但這兩個產品線在體驗上都存在限制，前者雖坐擁 Windows 生態，但效能終究受機器型態所累。而蘋果的平板盡管有強大的 M 系列晶片，但官方始終死守 iPadOS 和 macOS 的界線，硬體實力很難徹底發揮。「既是平板又是電腦」這個概念，似乎到現在都還沒有一個真正理想的呈現方式。而在這件事上，華為希望靠全新的 MatePad Edge 探索出一條不同的道路。

華為 MatePad Edge 液冷版

他們的底氣來自「PC 級」麒麟 X90 晶片與鴻蒙系統的組合，其中處理器在雙風扇、雙 VC 均熱板甚至是雙壓電陶瓷微泵液冷系統的加持下，能實現最高 28W 散熱效能。而在軟體的部分，裝置預載的鴻蒙 6 同時提供了電腦和平板模式，只要一個四指橫滑的手勢便能在兩者間快速切換。在平板模式下，你可以運行流動 app，電腦模式則適用功能、互動方式更為完整的桌面版 app，而且更利於多工、高負載操作。

華為 MatePad Edge 風冷版

至於輸入方式，觸控、鍵盤、滑鼠、壓感觸控板、手寫筆全都可用。更關鍵的是，兩個模式會共享一套檔案管理系統，能帶來無縫的「跨裝置」融合體驗。當然，作為發展剛起步的新系統，鴻蒙的軟體兼容性勢必無法與 Windows、iOS 相提並論。但其應用數量的增速可觀，而且華為還十分注重生產力、專業 app 的適配。對不少使用者來說，MatePad Edge 的雙模式可用性或許會遠遠高於預期。

華為 MatePad Edge

除了這些以外，MatePad Edge 還配備有 14.2 吋 3,120 x 2,080 OLED 面板和 6 喇叭組合，螢幕佔比高達 94%。它的邊框僅有 4.1mm 寬，頂部長邊內還隱藏了一顆 32MP 超小型自拍相機，後置相機為 50MP。裝置的重量和厚度為 789g 和 6.85mm，內建 12,900mAh 電池。它支援最高 140W 有線快充，半小時可補電 75%。平板背面設有可開合的支架，出風口隱藏在支架內側。另外支架部分還能作為磁吸面連接 MatePad Edge 本體和鍵盤保護套，後者設有獨立 USB-C 和專門的收納筆凹槽。

華為 MatePad Edge 可選 16GB / 24GB / 32GB RAM 和 256GB / 512GB / 1TB / 2TB 儲存，且提供了柔光螢幕選項。採用風冷散熱的型號價格在 5,999 至 9,999 人民幣之間，配備液冷系統的 32+2TB 鍵盤套裝要價 12,999 人民幣。

