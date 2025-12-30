華為2026年戰略曝光！孟晚舟最新發聲：AI時代新征程已開啟

大陸華為技術有限公司輪值董事長孟晚舟12月30日發布題為《追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山》的2026年新年致辭，強調智能化變革浪潮奔湧，這是華為面臨的長期戰略機遇。她指出，人工智能技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企業核心業務的系統性價值重構。

華為技術有限公司輪值董事長孟晚舟。 （資料照／翻攝《中新網》）

孟晚舟在致辭中回顧2025年成果，華為已協助運營商建設5G-A網路，為6000萬用戶提供極速網路聯接體驗。在生態夥伴支持下，鴻蒙生態體驗加速從「可用」到「好用」，鴻蒙5.0以上終端設備超過3600萬台。攜手車企夥伴，乾崑智駕累計為140多萬輛乘用車裝上智慧大腦，輔助駕駛里程近70億公里。

廣告 廣告

在計算生態方面，鯤鵬已發展6800多家合作夥伴、380萬開發者，openEuler系操作系統累計裝機量超過1600萬套。昇騰已發展3000多家合作夥伴、400萬開發者，Atlas 900超節點規模服務於互聯網、金融、運營商、電力等行業，共同構牢算力根基。

孟晚舟表示，2026年華為將聚焦七大主戰場，包括強化行業垂直作戰，發揮「大雜燴」優勢深耕行業，使能千行百業智能化轉型；構建開源開放的鯤鵬昇騰生態，推動集群與超節點技術普惠，構築堅實的AI算力底座；以「水戰略」激發管道流量，AI融入通信網路，從聯接躍遷到「智聯」。

孟晚舟在致辭中回顧2025年成果，華為已協助運營商建設5G-A網路，為6000萬用戶提供極速網路聯接體驗。 （資料照／《美聯社》）

此外，華為將始終從消費者體驗出發，繁榮鴻蒙生態，暢享AI體驗，為終端消費者帶來更多驚喜；鴻蒙智行和乾崑智駕助力車企規模上量，打造安全舒適的駕乘體驗；重構AI數據中心，讓每瓦特產出更多Tokens；液冷超快充，讓有路的地方就有高質量的充電體驗。

在鴻蒙生態方面，華為HarmonyOS 6擁有系統級智能能力，如AI一鍵成片、小藝深度研究、小藝幫幫忙等。基於鴻蒙智能體框架，首批80多個鴻蒙應用智能體已經上線，「超級助理」小藝不僅懂16種方言，還能輕鬆做深度研究、一句話修圖、幫助視障用戶看世界。

華為數字能源在智能充電網路領域定位為解決方案提供商，打造新型電動出行能源基礎設施。面向乘用車，「一秒一公里」的華為超充帶來「快、靜、輕、安全」的充電體驗。面向商用車，「15分鐘級」華為兆瓦超充達成業界首個全液冷兆瓦級2400A持續穩定輸出解決方案，實現重卡兆瓦「充電5分鐘，行駛百公里」。

孟晚舟強調：「從戰略方向到戰場勝利的這條道路，遍布暗礁與險阻，但我們別無選擇，唯有迎難而上。過去的成功並非未來的航標，我們深信，在充滿不確定性的智能化遠航中，最終的勝利，屬於那些敢於挺身而出、勇於自我批判的奮鬥者。」她表示，2026年華為必將全力以赴，戰略聚焦，決勝價值戰場，以質取勝，做強組織能力。

延伸閱讀

傳台積電調漲3奈米以下先進製程！專家：晶片通膨時代來臨

衝著輝達來！華為宣布在韓推出「最新AI晶片」 擴大國際版圖

AI成職場「樹洞」 男子宣洩壓力聊天成癮需就醫