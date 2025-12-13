華為AI發展超乎美國預料？美議員爆料：靠「台灣空殼公司」非法偷買晶片

國際中心／綜合報導

針對川普政府擬開放輝達（NVIDIA）H200晶片出口中國一事，美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar） 日前致函商務部長盧特尼克表達強烈質疑，反駁外界對華為（Huawei）AI技術「突飛猛進」的認知，並指華為先前的進展是透過台灣空殼公司與南韓供應商非法取得美方晶片所致。

根據綜合外媒報導，有知情人士指出，白宮評估華為（Huawei）最新打造的AI運算平台「CloudMatrix 384」，其效能已足以與輝達的NVL72系統匹敵。美方擔憂若持續封鎖，恐將中國市場拱手讓人，因此傾向開放H200晶片售往中國，以確保美國晶片產業在當地的競爭力。

然而，穆勒納爾在信中嚴正反駁此觀點，認為華為之所以能在自家設計的AI晶片上展現驚人躍進？並非源於其自主研發能力的突破，而是因為先前透過台灣的空殼公司以及南韓的供應商，非法繞道取得美國先進晶片。穆勒納爾分析，隨著美國政府近期加強出口管制漏洞的防堵，華為未來僅能依賴中國本土廠商生產晶片，預料其後續推出的新產品效能將出現明顯退步。

穆勒納爾強調，華為技術的「不進反退」正好證明了川普政府第一任期內所實施的出口管制已發揮功效。他在信中警告：「隨著AI技術演進，推動進步的核心引擎仍是整體的運算能力，而非理論上的單晶片效能。若此刻同意出口高階晶片給中國公司，將會嚴重削弱川普總統先前取得的極佳戰略優勢。」

面對美中科技戰的關鍵轉折，穆勒納爾在信末強硬要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），必須在明年1月中旬之前，針對開放H200晶片出口的決策提供具體的合理性證據與風險評估報告，以確保美國國家安全利益未受損害。

