華為AI發展超乎美國預料？美議員：都是靠台灣空殼公司走私

美國媒體日前報導指出，川普政府因為對中國華為在AI技術上的突飛猛進感到驚訝，才決定允許輝達出口更先進的H200晶片給中國市場。但美國眾院中國特別委員會主席穆勒納爾表示，華為先前透過台灣和南韓非法取得晶片，才會在AI發展上出現驚人躍進。

共和黨籍的眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）週五（12/12）致函美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求解釋川普日前宣布的輝達H200晶片出口許可決策。

彭博新聞稍早引述知情人士指出，白宮因為發現華為（Huawei）所打造的AI運算平台CloudMatrix 384系統，效能已足以和輝達（NVIDIA）的NVL72匹敵，才決定開放H200晶片售往中國，確保美國晶片仍能立足中國市場。

但穆勒納爾在週五的信中指出，華為之所以能在自家設計的AI晶片上突飛猛進，是因為先前透過台灣空殼公司和南韓供應商取得美國先進晶片。他表示，由於美國加強出口管制，華為現在只能使用中國廠商所生產的晶片，因此接下來要推出的新產品效能預料會明顯退步。

穆勒納爾說，從華為不進反退的狀況可證明，川普政府先前的出口管制發揮功效。他在信中寫著：「隨著AI演進，推動進步的引擎仍會是整體運算能力，而不是理論上的晶片效能。同意出口高階晶片給中國公司，將會削弱川普在第一任期內所取得的極佳戰略優勢。」

穆勒納爾要求盧特尼克需在1月中前提供有關H200晶片開放出口的合理證據和分析。

