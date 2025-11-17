華爾街再評AI五巨頭 輝達業績「大爆發」美光頂級首選
在輝達即將公布財報前夕，本週美國多家大型券商針對人工智慧（AI）相關龍頭企業發布最新評級與目標價調整，包括輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、Meta、特斯拉（Tesla）與美光（Micron）皆成焦點。隨著AI需求持續推升晶片、記憶體及雲端服務需求，華爾街普遍對科技巨頭前景維持樂觀。
根據投資網站《Investing.com》報導，摩根士丹利（大摩）預期，輝達有望在本季交出「爆發性」業績。該行指出，新一代Blackwell平台加速放量，市場在過去45天明顯轉強，並上調輝達目標價至220美元。分析師認為，儘管輝達近期表現略遜於部分AI概念股，但其Blackwell晶片仍是企業優先採用的AI處理器，而Vera Rubin平台需求更呈現「非常強勁」。隨著機架瓶頸解除，成長限制已轉向記憶體、伺服器等周邊硬體設備。大摩指出，黃仁勳曾示意未來五季的市場預估需額外上修700至800億美元，顯示成長動能不容忽視。
AI領域的另一大巨頭微軟也獲得看多評價。投資機構貝雅（Baird）首次開始覆蓋該公司，即給予「跑贏大盤」評等及600美元目標價，稱其憑藉雲端、AI基礎建設與OpenAI合作，在AI革命中領先市場。微軟2026財年首季營收達777億美元、年增18%，雲端運算服務（Azure）更大增40%。此外，Copilot（交談式、AI支援的助理）月活躍用戶突破1.5億，使企業整體獲利能力維持強勢。儘管AI資本支出將在未來兩年大幅提高，貝雅仍認為微軟具備充足現金流支撐其持續高速成長。
Meta方面， 美券商Wedbush將其納入「最佳投資想法」清單並維持920美元目標價。該行指出，儘管Meta因AI擴張導致資本支出攀升，但其廣告與推薦系統的AI導入已帶來成效。Meta第三季營收成長26%，超出預期，分析師認為其長線策略與AI硬體布局已逐步獲得市場認可。
特斯拉則面臨較高不確定性。美國第六大商業銀行儲億銀行（Truist）指出，儘管股東通過馬斯克的1兆美元薪酬案消除一項變數，但特斯拉估值仍高度仰賴尚未成熟的AI業務，如全自動輔助駕駛（FSD）、自動計程車與人形機器人等。分析師認為，這些業務多處於早期階段，尚未足以支撐特斯拉超過200倍本益比，因而維持「持有」評等與406美元目標價。
本週最受矚目的評級調整來自美光（Micron）。大摩將其列為頂級首選並大幅拉升目標價至華爾街最高的325美元，表示記憶體市場正重現類似2018年的短缺情況。DDR5價格近期已大幅飆升，過去1個多月已暴漲3倍，市場需求強勁，且美光獲利基期遠高於過往。分析師認為，美光仍有進一步上行空間，股價尚未完全反映AI帶來的需求爆發。
（封面圖／東森新聞）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
新台幣勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》之後、快升破31關卡 專家最新解析出爐
央行回應《經濟學人》指控壓抑匯率後，新台幣兌美元今（17）日早盤強勢升值，一度升至 31.024 元，升幅達 1.26 角。外匯專家李其展表示，此波匯率走升與央行立場有關聯，後續也要留意外資動向。Yahoo奇摩股市 ・ 51 分鐘前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 13 小時前
壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元
21家壽險第3季財報全數出爐，四家虧損，其餘皆獲利，前三季稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。但壽險業...聯合新聞網 ・ 3 小時前
領錢時間到！台積電配息6元「這天」發 分析師預測「這年」上看10元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）日前召開董事會，決議將提升每股配息金額，調整至歷史新高價6元，消息一出引發股民一片叫好。知名半導體分析...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！4情況恐領不到 如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 1 小時前
打工族想存股從哪開始？他月領8千想買台積電 一票網友建議：先換這支
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導年輕就是本錢，但錢太少也好難起步。近日一名大二生發文求助，表示自己在飲料店打工，每月收入約6千到8千元，想趁早踏...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體+玻纖布雙利多！投信單週砸逾10億...進補「它」1.9萬張居冠 力壓旺宏
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/10～11/14）受美股重挫拖累，加權指數下跌253.91點，收在27,397.50點，跌幅0.92%。據證交所盤後籌碼動向，投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 19 小時前