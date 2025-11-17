華爾街再評AI五巨頭 輝達業績「大爆發」美光頂級首選





在輝達即將公布財報前夕，本週美國多家大型券商針對人工智慧（AI）相關龍頭企業發布最新評級與目標價調整，包括輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、Meta、特斯拉（Tesla）與美光（Micron）皆成焦點。隨著AI需求持續推升晶片、記憶體及雲端服務需求，華爾街普遍對科技巨頭前景維持樂觀。

根據投資網站《Investing.com》報導，摩根士丹利（大摩）預期，輝達有望在本季交出「爆發性」業績。該行指出，新一代Blackwell平台加速放量，市場在過去45天明顯轉強，並上調輝達目標價至220美元。分析師認為，儘管輝達近期表現略遜於部分AI概念股，但其Blackwell晶片仍是企業優先採用的AI處理器，而Vera Rubin平台需求更呈現「非常強勁」。隨著機架瓶頸解除，成長限制已轉向記憶體、伺服器等周邊硬體設備。大摩指出，黃仁勳曾示意未來五季的市場預估需額外上修700至800億美元，顯示成長動能不容忽視。

廣告 廣告

AI領域的另一大巨頭微軟也獲得看多評價。投資機構貝雅（Baird）首次開始覆蓋該公司，即給予「跑贏大盤」評等及600美元目標價，稱其憑藉雲端、AI基礎建設與OpenAI合作，在AI革命中領先市場。微軟2026財年首季營收達777億美元、年增18%，雲端運算服務（Azure）更大增40%。此外，Copilot（交談式、AI支援的助理）月活躍用戶突破1.5億，使企業整體獲利能力維持強勢。儘管AI資本支出將在未來兩年大幅提高，貝雅仍認為微軟具備充足現金流支撐其持續高速成長。

Meta方面， 美券商Wedbush將其納入「最佳投資想法」清單並維持920美元目標價。該行指出，儘管Meta因AI擴張導致資本支出攀升，但其廣告與推薦系統的AI導入已帶來成效。Meta第三季營收成長26%，超出預期，分析師認為其長線策略與AI硬體布局已逐步獲得市場認可。

特斯拉則面臨較高不確定性。美國第六大商業銀行儲億銀行（Truist）指出，儘管股東通過馬斯克的1兆美元薪酬案消除一項變數，但特斯拉估值仍高度仰賴尚未成熟的AI業務，如全自動輔助駕駛（FSD）、自動計程車與人形機器人等。分析師認為，這些業務多處於早期階段，尚未足以支撐特斯拉超過200倍本益比，因而維持「持有」評等與406美元目標價。

本週最受矚目的評級調整來自美光（Micron）。大摩將其列為頂級首選並大幅拉升目標價至華爾街最高的325美元，表示記憶體市場正重現類似2018年的短缺情況。DDR5價格近期已大幅飆升，過去1個多月已暴漲3倍，市場需求強勁，且美光獲利基期遠高於過往。分析師認為，美光仍有進一步上行空間，股價尚未完全反映AI帶來的需求爆發。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



美光邁向未知領域！ 大摩讚首選：目標價「華爾街最高」

漲價趨緩、鎧俠扯腿 記憶體要結束了？ 專家：多洗幾次盤而已

記憶體漲翻天！「這些人」的噩夢來了 專家曝背後恐怖風暴