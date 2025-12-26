華爾街分析 日圓看空 最悲觀估貶到164
日本銀行（央行）上周升息也未能提振日圓後，看空日圓聲音愈來愈多，強化市場對日圓結構性疲弱、沒有快速解方的看法，華爾街目前最悲觀的預測是兌美元明年會跌到164日圓。
從摩根大通到法國巴黎銀行等金融機構皆認為，當前美日利差仍大，日本實質利率為負，以及資本持續外流推動，日圓到明年底可能會貶至160甚至更弱；只要日銀仍以漸進方式推動緊縮政策，由財政因素驅動的通膨風險依然存在，日圓欲強不易。
日圓已連跌四年，今年來兌美元僅小漲不到1%。市場原本寄望日銀升息及美國聯準會（Fed）降息能帶來轉機，但結果令人失望。日圓兌美元26日一度貶值0.4%，報156.49日圓，距今年低點158.87不遠。
據美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料，截至12月9日當周，槓桿基金對日圓的看空程度為2024年7月以來最高，且在接下來的一周大致維持相同水準。
小摩日本外匯策略主管棚瀨純也說：「日圓基本面相當疲弱，到明年可能也不會有太大改變。」他對2026年底日圓匯率預測是華爾街最悲觀的164。棚瀨指出，景氣循環因素明年可能會更加不利日圓，因為市場反映其他地區利率也走高，限制了日銀緊縮政策的影響。
市場仍有看多日圓長期走勢的聲音。例如高盛就認為，未來十年日圓可能升值至100附近，但同時也承認，短期存在多項不利因素。
套利交易盛行也不利日圓。法巴新興市場亞洲外匯策略師賽姆比表示，明年全球總體經濟環境應會「相對有利於風險情緒，這樣的環境通常有利於套利策略」。
日本民眾積極對外投資，是日圓另一個壓力來源。散戶透過投資信託進行的海外股票淨買入額，一直徘徊在去年創下的十年高點9.4兆日圓（600億美元）附近，且有延續至2026年的趨勢。企業資金外流則可能是為持久的日圓趨弱推動因素。美銀證券日本外匯與利率策略主管山田修輔本月稍早指出，近年來日本對外直接投資維持穩定步調，幾乎不受景氣循環因素或利差影響。
更多udn報導
昔知名童星流落街頭才獲安置 不到1天破壞旅館拒援助
534億賣掉公司 暖心老闆發74億獎金送員工
日饕客嗑「台灣親子丼」 網見真相：怪怪的
一家五口奔喪遇公路劫案 母女慘遭6男性侵
其他人也在看
華邦電、力積電爆量翻黑！「它」逆勢族群漲停 AI伺服器、邊緣運算亮點曝
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（26）日加權指數寫下28,556.02點，大漲184.04點，不過記憶體族群卻爆量下殺，華邦電（2344）、力積電（6770）翻黑下...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
前11月營收9058億！這檔「股價綠9天」三大法人脫手 記憶體3檔遭殺12.1萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（26）日終場收28,556.02點，上漲184.04點、漲幅0.65%。AI持續驅動半導體需求，IC通路商大聯大11月營收達786億元，雖...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
美元高利不再 銀行：投資要更彈性
隨著美國聯準會（Fed）正式啟動降息循環，過去兩年美元定存動輒「二字頭」的高利環境，預料將逐步走入尾聲。銀行指出，對於明年第一季仍有美元定存需求的民眾，理財策略宜從「單一高利定存」轉向更具彈性的現金流管理，透過短天期停泊、分批轉向固定收益或多元資產配置，避免資金被鎖在持續下滑的利率水準中。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
目標價喊上12.5元！大摩看好面板明年Q1轉折 「這檔」急單上門、喊2026開門紅
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美系外資MorganStanley（大摩）最新面板產業報告指出，隨2026年世界盃足球賽等大型賽事腳步逼近，品牌廠有機會提前啟動備貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
豪砸百億衝美國AI產能！廣達遭潑冷水 投顧憂市占鬆動...改挺「這2檔」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
2026年存股怎麼選？法人喊買「3金控」...僅富邦金被保守看 目標價、EPS曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導本土金控投顧發布最新「2026年金融業展望」指出，在聯準會（Fed）仍有1至2碼降息空間的情境下，明年銀行外幣資金成本可望下...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
記憶體瘋漲失序！台供應鏈爆有人「A回扣」 三星突擊來台開鍘
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI高速發展帶動記憶體需求飆升，全球記憶體晶片可能在明年面臨前所未有的供應緊缺，價格一路高漲，台股記憶體族群也迎來史...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
華新集團股同步狂漲！華邦電噴量141億元 「這檔」連4漲後再飆逾5%炸12.4萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在電器電纜族群齊揚帶動下，台股今（26）日大盤走勢樂觀，截至10點50分，加權指數來到28486.74點，上漲0.4%，成交量449.1萬...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 6
1.2萬張買單排隊！PCB鑽針廠凱崴再奔漲停 專家示警了
PCB還在燒！PCB 上游鑽針鑽孔廠凱崴（5498）今（26）日股價再度上漲，股價盤中數度衝上漲停價46.5元，並在開盤1個半小時內爆出5萬大量，截稿為止股價仍鎖住漲停，並有1.2萬張買單排隊等買。豐銀投顧分析師李世新認為，目前凱崴股價正乖離、周轉率都偏高，建議短線上先別貿然追入。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 2
2026美股還能飆多久？大摩示警「3大黑天鵝」沒意外才是最大意外
美國股市有望連續第三年交出雙位數漲幅成績單，市場主流觀點也普遍看好2026年前景。不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新展望報告中提醒，樂觀氛圍背後仍潛藏變數。該行雖預估標普500指數明年仍有約13%的上漲空間，但同時示警，三項可能被市場低估的「黑天鵝」風險正在醞釀，一旦浮現，恐徹底改寫投資人的獲利想像。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
從晶片到板材！Google TPU帶旺這些供應鏈名單
[Newtalk新聞] 全球科技產業持續由 AI、高效能運算與先進製程驅動下，台灣電子供應鏈仍具備長期成長優勢。短期雖受地緣政治、個別市場與客戶結構調整影響，部分公司獲利表現低於預期，但隨著 ASIC、GPU、先進封裝、記憶體與資料中心建設需求持續擴大，產業趨勢明確向上。 以下是國泰證期今天(26日)早盤後整理解析市場關注的個股與產業動向： 2026年IP產業展望 ASIC浪潮下TPU及供應鏈受惠。Broadcom供Google整顆晶片，MTK負責I/O與CoWoS。Celestica組裝，TTM供高階板材，旺矽、精測、精成科、京元電、日月光切入測試與封裝。 PCB產業 短期人形機器人量體有限，獲利優於消費性產品，有助改善結構。關注欣興(3037)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)。 上品(4770) 3Q25獲利率受中國、美國案影響低於預期。台美晶圓廠建廠帶動槽車需求，為明年成長動能。估25/26 EPS 10.19/16.07元，維持買進。 緯穎(6669) ASIC高檔、GPU新客戶出貨，4Q25營收創高，AI比重逾60%。Amazon Trainium3於2Q~3Q出貨新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 1
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
17檔金融股已填息達陣 「兩金三銀」尚未完成
隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜
台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
AI帶動台股起飛！「AI伺服器三雄」EPS創高股價卻難漲 專家揭最大主因
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI浪潮席捲全球，帶動輝達（NVIDIA）股價狂漲13.5倍，也推升台廠包括緯創（3231）、廣達（2382）與鴻海（2317）過去3年股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
非AI「匆匆忙忙連滾帶爬」 孫明德：製造業明年有望開門紅
台灣經濟研究院今 (26) 日公布 11 月營業氣候測驗點調查，包括製造業、服務業和營建業均呈現連續走揚態勢，其中，製造業連5月上揚，景氣預測中心主任孫明德表示，今年AI產業從從容容，「非AI反而是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，明年第一季在三大因素助攻下，我國製造業有望開門紅。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 4
金價漲破4500還能追嗎？世界黃金協會：43%央行表示明年接著買
國際金價周三 (24 日) 迎來歷史性突破，盤中一度衝破每盎司 4500 美元大關，年內第 50 次刷新歷史高點，從年初約 2650 美元起步，金價一路高歌猛進，累計漲幅超 70%，成為自 1979 年石油危機以來最強勁的年度表現。 地緣政治動盪與經濟不確定性成為本輪金價飆漲的鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 7
外資連7賣近10萬張！廣達盤中翻黑 分析師：恐續測低點
代工大廠廣達（2382）連7日遭外資賣超逾9.5萬張，今（26）股價開在265元後無力上攻，盤中由紅翻黑，一度下探262元、跌幅約0.76％。分析師示警，近期記憶體價格大漲，對下游電腦產業形成明顯成本壓力，若投資人手中尚未持有廣達，現階段不建議介入，因股價仍有回測12月18日約260元附近低點的可能。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 3
「測試族群最有戲」 欣銓、穎崴噴漲停 分析師看旺：基本面撐腰
AI應用帶動測試需求升溫，測試廠欣銓（3264）、穎崴（6515）今（26）日一早即亮燈漲停；旺矽（6223）也同步走高，盤中漲幅逾半根停板。運達投顧分析師吳官隆指出，今日上櫃股票人氣歸隊，在大盤量能不足、權值股表現受限的情況下，市場資金明顯轉向中小型個股，並看好明年第一季的成長動能。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 1