華爾街唯一看空輝達分析師 原因與台積有關
根據外媒MarketWatch報導，在整個華爾街對輝達（Nvidia）幾乎一致看多的氛圍中，有一名分析師卻堅定保持看空立場，而他本人對此形容「感覺超棒。」
這名「全華爾街唯一給輝達賣出評等」的分析師，是Seaport Research Partners的研究員Jay Goldberg。在 FactSet的統計中，涵蓋輝達的66位分析師裡，60位給予買進或優於大盤的評等，5位給中性，只有Goldberg一人給「賣出／劣於大盤」。
但他強調，他從未建議客戶去放空輝達，只是從一開始就主張輝達的股價將「跑輸整個AI族群」，而這件事從他4月開始追蹤以來「已經發生」。
Goldberg看空的其中一個原因，是輝達背後實際負責代工的台積電已經滿載，「他們已全部賣光光，產能全滿。滿載後，你要怎麼繼續往上漲？」
但Goldberg的觀點並不只針對輝達，他認為這攸關整個市場情緒。回顧2000年網路泡沫與2008年金融海嘯，當時並非只有泡沫中心的科技股或房市下跌，而是整個市場一起跌掉約 50%。他說，「當市場裡沒有賣方，就容易出事。泡沫不會見頂，直到最後一個空頭變成多頭。」
他直言，「我對AI週期的看法越來越偏空。我完全認同這是一個泡沫。半導體是循環性的，終究會回到重力法則。可能六週後破、也可能三年後破。」
他指出，目前情況甚至已出現1990年代末期網路泡沫時熟悉的現象，大型公司，包括輝達、OpenAI等，都開始用自己的資金「借錢給客戶建機房」，這類「供應商融資」當年曾讓泡沫破裂時的災情更加慘烈。
Goldberg警告，當企業為了擴張而開始大量舉債，泡沫會變得「更瘋狂」，而這跡象已經浮現。
此外，他認為市場對AI真實需求的期待已遠遠超過企業端的實際採用速度，「我最擔心 AI 交易的需求面。我認為大家根本還搞不清楚 AI 的實際用途。企業端採用非常冷淡。」
麻省理工學院（MIT）的一份研究也顯示，95%投資AI的企業「完全沒有回報」。
Goldberg補充，投資人大幅低估了AI雲端伺服器農場的營運成本，包括巨量電力開銷。此外，AI 晶片的汰換速度比一般認知更快，「重點不是伺服器的物理壽命，而是經濟壽命」。
他說，在2022年，一張GPU六個月就能回本，現在回本期拉到1.5～2年，「還算不錯，但方向是往下的。真正關鍵是汰換速度。」
