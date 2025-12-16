華爾街喊「科技七雄明年退位」挨酸太好心！網曝翻譯：準備收割

華爾街投銀策略師預期2026年美股將出現類股大輪動，資金從「科技七雄」轉往醫療、工業、金融、能源等景氣循環族群與中小型股，相關報導被轉貼至PTT後，網友討論焦點多落在「華爾街為何突然報明牌」、是否意在「騙人交出七巨頭持股」，並延伸到台灣網友常見的反指標心態，有人直言「這麼好心先跟你說明年漲甚麼？」、「翻譯：我要下車」。

根據媒體報導，美銀與摩根士丹利等認為，科技巨頭自本波牛市以來漲幅可觀、估值與AI支出引發市場疑慮，加上部分AI概念股財報出現不如預期跡象，可能促使資金轉向落後族群。報導並以羅素2000與等權重標普500近期表現相對強勢作為佐證，並提到高盛預估標普500多數成分股2026年獲利成長可望加速，而七大市值公司對獲利的貢獻占比可能下滑。

一名網友在PTT發文直指「一切的一切都已經預告在前」，提醒後續AI相關領域類股走勢值得密切注意，語氣偏向把此篇視為盤勢訊號。貼文並未點名特定標的，但將「七雄退潮」與「資金轉向」視為後續觀察重點，帶出對2026年市場風格切換的警戒。

多數網友留言則形成一致的嘲諷式共識：普遍不相信華爾街「先講給散戶賺」，反而解讀為大型資金想「玩輪漲」或為出貨鋪路，像是「華西街揪甘心」、「人這麼好」、「貨還沒吃夠」、「此地無銀七巨頭」。也有網友指出七巨頭今年「早就不是主流」或部分成員已輸給大盤，認為輪動說法並非空穴來風，但仍偏向以戲謔語氣看待。

不同意見與延伸討論則分成兩路：一派主張「反著看就對了」，乾脆加碼七巨頭或續抱特定AI股、電動車股，認為新聞越講越像反指標；另一派則趁勢點名醫療、生技、價值股或小型股ETF，甚至出現「99UNH」、「納斯達克生技」等喊話，但也有人提醒政策面如藥價壓力、以及「中小型股套到懷疑人生」的經驗，顯示即便看好輪動，市場對接棒族群的獲利能見度與風險仍存分歧。

