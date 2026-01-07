華爾街大樓補強工程開工 0403震災集合住宅重建再邁關鍵一步

動土儀式，以象徵性持鐵鎚敲柱子。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚今（7）日出席民生社區華爾街大樓補強工程開工典禮，住戶代表於會中致詞，感謝中央與地方政府的積極輔導，以及社會各界的捐助支持，讓工程得以順利啟動，期盼完工後全面符合國家耐震設計規範，讓居民安心重返家園。

徐榛蔚表示，華爾街大樓補強工程具高度技術挑戰，施工過程可能涉及牆面拆除、擴柱調整，對住戶坪數與使用空間皆有影響，縣府已責成專業團隊在確保結構安全的前提下，最大程度兼顧住戶權益。她也指出，重建期間已同步啟動租金補貼等配套措施，所有善款動支皆秉持公開透明原則，接受社會檢視。她強調，無論是拆除重建、都市更新、弱層補強、安置或補助，每一個環節都是中央、地方政府、專業團隊與社會共同努力的成果，目標只有一個，就是讓花蓮鄉親早日恢復安居生活。

縣府建指出，繼上月山海觀大樓弱層補強工程完成簽約後，華爾街大樓正式開工，顯示震災復建持續推進。（圖：花蓮縣政府提供）

縣府建設處指出，繼上月山海觀大樓弱層補強工程完成簽約後，華爾街大樓正式開工，顯示震災復建持續推進。截至114年12月，強拆重建輔導共14處、弱層補強39處，相關案件已依程序推動中；善款補助方面，一般住宅災損補助共核撥逾1.14億元，危險建築拆除修繕補助亦全數完成撥付，並延長受理至116年3月31日，持續協助受災民眾重建家園。（梁國榮報導）