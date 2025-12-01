華爾街女神鐵鎚殺姑奪產 生母再涉偽造1.2億本票遭起訴

自稱靠投資美股賺到上億元身家的「華爾街女神」陳莉婷，與母親胡青青被控為謀奪家產，策劃殺害獨居的陳姓小姑未遂，母女倆分別被依殺人未遂罪判刑8年，目前正在高等法院更審中。撿回一命的陳姓小姑另外發現遭人冒簽1.2億元的本票，財產差點被查封，台北地檢署1日依涉犯偽造有價證券罪將胡青青提起公訴。

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷，和母親為了爭產計畫殺害小姑，法院判8年徒刑，其生母胡青青再涉偽造1.2億本票，被檢方起訴。（圖／翻攝網路）

陳莉婷在臉書自稱「Great老師」，是台灣大學地質系和化工系雙主修畢業的高材生，曾受訪稱自己從交易台股起家，金融海嘯後轉戰美股，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手法，10年間從10萬元資本賺到上億身家，曾在華爾街一週內賺50萬美金的亮麗成績，受到矚目，被稱為「華爾街女神」。

陳莉婷的父親原是地主獨子，繼承不少財產，陳父死後，陳莉婷和母親胡青青生活揮霍，很快就把財產花光。此時陳莉婷沒有相關財金證照，卻公開以「華爾街女神」名號教人投資，被依《證券投顧法》等罪判刑，雖然獲得緩刑機會，但面臨被害人求償，財務陷入困窘，母女倆開始覬覦住同一社區的2個姑姑財產。

陳莉婷因覬覦2個姑姑的財產，竟手寫6份犯罪計畫書。（圖／資料畫面）

2022年間，2個姑姑收到法院裁定，有科技公司拿著6億元、1億元的本票，要查封2個姑姑名下財產。二姑姑向法院聲請免除了1億元的本票債權成功，而陳莉婷和胡青青則決定鎖定單身的小姑姑，偷用小姑姑名義，向法院申請收養陳莉婷為養女。

正在為不存在的6億元債務打官司的小姑姑，很快就發現陳莉婷與胡青青的伎倆，向法院訴請否認收養事實。陳莉婷與胡青青一不作二不休，檢警查出，母女倆手寫6份犯罪計畫書，多次試圖以假車禍、假跌倒等方式要害死小姑。

2023年9月29日，陳莉婷在2022年6、7月間騙走陳姓姑姑的身分證，並將她名下房產設定抵押給某公司，再冒名提款。陳莉婷和媽媽胡青青不滿小姑提告心生殺機，找來共犯趁陳女返家搭電梯時從後方用鐵槌襲擊後腦，再將其強拉到逃生梯間，猛烈敲擊頭部。陳女嚇得尖叫呼救，驚動鄰居報警，眾人才停手，所幸鄰居及時救援才未能得手。

陳莉婷大膽持鐵鎚伏擊正要回家的小姑。（圖／資料照片）

台北地方法院依殺人未遂罪重判胡青青、陳莉婷母女各8年徒刑，另依家暴傷害罪判陳莉婷1年1月、胡青青1年徒刑。上訴後，高等法院判決胡女、陳莉婷均上訴駁回，其中，母女2人涉傷害罪已定讞。陳莉婷因無照教投資心法吸金兩千萬，到了更一審緩刑被撤銷。

檢方於2023年11月間先行起訴胡、陳母女涉嫌殺人未遂，同年12月再依妨害名譽、偽造文書等罪嫌，起訴胡青青涉假冒房仲寄中秋節卡片給二姑。2024年6月再依詐欺、偽造有價證券、偽造文書等罪嫌起訴陳、胡2人。

陳女擔心這對母女還有其他詭計未曝光，懷疑胡青青冒用她的名義偽造本票的部分可能不只這幾件，到司法院法學資料檢索系統查詢，果然又被她發現2023年8月，胡青青假冒她的名義偽造一張面額1.2億元的本票，還向法院聲請裁定，因第三人沒有辦法繳交裁判費而被法院駁回。陳姓小姑因此委由律師提告，胡青青再吃上一條偽造有價證券罪。

