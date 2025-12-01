「華爾街女神」殺人奪產再爆案外案 蛇蠍母女偽造1.2億本票遭抓包

陳莉婷曾聲稱自己在華爾街一週賺進50萬元，自封是「華爾街女神」。翻攝自ACCUPASS網站

有「華爾街女神」之稱的陳莉婷與生母胡青青為奪取家產，竟聯手友人持鐵鎚重擊陳姓姑姑頭部，所幸被鄰居發現未遂，母女2人被依家暴殺人未遂罪各判刑8年，而本案又衍生出案外案，逃過一劫的陳女因過去被這對蛇蠍母女多次冒名簽鉅額本票，擔憂2人故技重施，自行上法學檢索系統搜尋，果真發現被冒名簽下一份1.2億元本票，導致財產險些被查封，進而提出告訴，豈料胡青青到案後竟辯稱「忘了」，北檢檢察官不信，1日依偽造有價證券等罪提起公訴。

據了解，陳莉婷不具備財金證照，卻打著「華爾街女神」名號到處招搖撞騙，教人投資，還在社群吹捧自己是「台灣No.1獨立女交易員」，有媒體報導，她曾在華爾街一周賺進50萬元美金，後被《證券投顧法》等罪判刑，雖獲緩刑，因有多名被害人上門求償，導致財務不堪負荷，誰料她竟將如意算盤打在單身未婚的陳姓小姑身上。

檢警調查，2022年6、7月間，母女2人合謀騙走陳姓小姑身分證，私自抵押她名下房產，再冒名提款，小姑發現後憤而提告，母女變本加厲，擬定出「殺人計畫」，隔年9月找來友人楊儒杰、詹勝雄埋伏在陳女住處的逃生樓梯間，待目標出現後，持鐵鎚等物擊殺，導致陳女頭部嚴重受傷，所幸有鄰居目擊整起過程報警，讓陳女撿回一命，胡青青、陳莉婷被依家暴殺人未遂罪各判8年，楊儒杰3年6月，詹勝雄未到案遭通緝。

警方掌握，胡青青犯案當天拿推車及鐵鎚進入社區埋伏。翻攝畫面

逃過一劫的陳女因過去被這對母女「陰到怕了」，直覺2人還有陰謀詭計沒被發現，因此自行上法學檢索系統搜尋，果真發現又被偽造了1份1.2億元的本票，遭第三人拿去聲請裁定，但因繳不出裁判費失敗，陳女蒐證一段時間後，今年4月提告，胡青青到案後辯稱「忘了」，但檢察官不採信其說詞，1日依偽造有價證券等罪起訴。



