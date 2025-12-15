「華爾街女神」母偽造8.8億本票詐小姑 5罪判刑6年

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷其母親因偽造高額本票遭判重刑，台北地方法院認定她偽刻亡夫3名妹妹的印章，冒名簽立總額達8億8千多萬元的5張本票，依5件偽造有價證券罪合併判處有期徒刑6年，全案可上訴。

「華爾街女神」陳莉婷的母親因偽造高額本票遭判重刑。（圖／翻攝畫面）

判決內容顯示，胡青青在明知3名小姑與宏照科技公司及相關人員之間無任何金錢、債權及債務關係的情況下，未經同意或授權即偽刻3人印章。她分別簽立面額介於4千9百萬元至5億8千9百萬元不等的本票，並於2022年8月至10月間，持本票向台北地院聲請強制執行，其中4件獲准執行。

小姑收到裁定書後，立即向法院聲請停止執行，並提起抗告確認本票債權不存在之訴，最終獲得勝訴，讓胡女未能詐財成功。



因另案入監服刑的胡青青在審理過程中坦承犯行，卻始終拒絕與被害人達成和解。承審法官指出，被告以高額偽造本票企圖侵害親屬財產，導致被害人被迫承受高額訴訟費用及冗長的法律程序，更浪費大量司法資源，犯罪情節重大。

法院審酌後依5件偽造有價證券罪分別量刑，合併執行有期徒刑6年，同時宣告沒收涉案的5張偽造本票及相關印章。

