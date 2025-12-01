「華爾街女神」母女買兇殺小姑判刑 母又偽造1.2億本票！北檢起訴

記者楊佩琪／台北報導

▲「華爾街女神」陳莉婷和母親胡青青因買兇殺人未遂判刑。（圖／資料畫面）

曾被稱為「華爾街女神」的女子陳莉婷及其母親胡青青，被控為奪家產，3次買兇謀殺小姑，母女倆被依殺人未遂等罪各判刑8年，家暴傷害罪各判刑1年至1年10月有期徒刑。檢方另偵辦認定胡青青曾冒用小姑名義，簽下高達1.2億元本票，1日依偽造有價證券罪，將胡青青提起公訴。

陳莉婷曾自稱「Great老師」，金融海嘯後以10萬元起家，靠著投資日股、美股、選擇權等賺進上億元身家，被市場封為「華爾街女神」、「交易女神」。但沒有相關合法執照的她，被控自2016年起，違法開班授課，教民眾投資，賺取大筆報名費。台北地檢署依法起訴，陳莉婷並被判刑。

2023年間，陳莉婷與母親胡青青被控為爭家產，先是冒用小姑名義，向法院申請收養陳莉婷，使得小姑無端被追債6，因此也向法院提起訴訟，否認收養，這讓胡青青母女起意買兇殺人。

母女倆先是找人開車企圖衝撞小姑未成，又找人企圖營造小姑在浴室滑倒死亡意外，但還是沒成功。母女倆一不做二不休，找來一楊姓男子幫忙準備鐵鎚、運屍用推車等，由陳女把風、一詹姓男子負責接應，胡青青則把小姑拉到樓梯間，以鐵鎚重擊後腦，因有鄰居聞聲發現，小姑才又躲過一死劫。

殺人未遂罪部分，陳莉婷、胡青青母女倆各被判刑8年，家暴傷害罪各判刑1年至1年10月有期徒刑。不過小姑又發現，胡青青曾冒用她的名義，偽造1.2億餘元本票，且聲請本票裁定，雖因未繳裁判費失敗，小姑仍決定提起告訴。台北地檢署偵辦後，依偽造有價證券罪，將胡青青提起公訴。

