「華爾街女神」為爭產鐵槌擊殺姑姑 生母又涉偽造1.2億本票

〔記者王定傳／台北報導〕自稱靠投資美股賺到上億元身家的「華爾街女神」陳莉婷，被控為了幫母親胡青青爭奪上億元家產，夥同友人用鐵鎚重擊陳姓姑姑頭部，一、二審法院依殺人未遂、傷害等罪，判處2人各8年徒刑及各1年徒刑，撿回一命的陳姓姑姑另外發現遭人冒簽1.2億元的本票，財產差點被查封，台北地檢署今日依涉犯偽造有價證券罪起訴胡青青。

陳莉婷在臉書自稱「Great老師」，是台大地質系和化工系雙主修畢業的高材生，曾受訪稱自己從交易台股起家，金融海嘯後轉戰美股，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手法，10年間從10萬元資本賺到上億身家，曾在華爾街一週內賺50萬美金的亮麗成績，受到矚目，被稱為「華爾街女神」。

不過，2022年6、7月間，她騙走陳姓姑姑的身分證，並將她名下房產設定抵押給某公司，再冒名提款；陳莉婷和媽媽胡青青不滿小姑提告心生殺機，竟然於2023年9月29日找來共犯趁陳女返家搭電梯時從後方用鐵槌襲擊後腦，再將其強拉到逃生梯間，猛烈敲擊頭部，陳女嚇得尖叫呼救，驚動鄰居報警，眾人才停手。

台北地院依殺人未遂罪重判胡青青、陳莉婷母女各8年徒刑，另依家暴傷害罪判陳莉婷1年1月、胡青青1年徒刑；上訴後，高等法院判決胡女、陳莉婷均上訴駁回，其中，母女2人涉傷害罪已定讞。

陳女懷疑胡青青冒用她的名義偽造本票的部分可能不只這幾件，到司法院法學資料檢索系統查詢，果然又被她發現2023年8月，胡青青假冒她的名義偽造一張面額1.2億的本票，還向法院聲請裁定，最後因為沒有繳交裁判費因而被法院駁回，因此再對胡青青提出告訴。

