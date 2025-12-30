華爾街對中國預測大翻車：今年降息幅度比預期小 人民幣逐步走升
華爾街今年初預期，中國大陸面對美國總統川普的強硬貿易立場，可能會大幅降息，並引導人民幣貶值，以緩解貿易戰的衝擊，但這兩項預測迄今都「大翻車」，不僅降息幅度比市場預期還小，北京也展現願意容忍更強人民幣的態度。
在川普政策引發貿易混亂之際，中國人民銀行（大陸央行）今年來只調降政策利率一次，下調0.1個百分點，全年降幅為2021年來最小，也遠小於高盛和摩根士丹利（大摩）等機構原先預估的多達0.4個百分幅。
此外，人民幣兌美元匯率4月以來也緩步升值，從人民幣7.3元附近一路升到逼近7元整數關卡，30日盤中微升0.06%，報人民幣7.0016元，今年來累計升值4.08%。
箇中原因在於，經濟學家低估了中國大陸出口的強勁程度、及官員對銀行體系健全度的憂慮程度，股市大漲也有助當局延後以貨幣政策刺激經濟。同時，人民幣匯率相對疲弱，已成為美歐領袖的箭靶。
中國大陸正尋求透過擴大政府支出，處理通縮和消費者信心疲軟等挑戰。澳洲Griffith大學資深講師馮輝表示，「這基本上超出央行能扭轉局面的能耐」，「應該以財政刺激和結構改革，提高勞工的收入占比」。
野村首席中國經濟學家陸挺認為，雖然人行的政策利率沒太大變化，但焦點已經轉向非傳統措施。這些措施包括設立股票回購增持再貸款、國債買賣操作，以及使用再貸款工具向目標地區提供低成本資金等，積極挹注短期和中期的人民幣流動性。
在人民幣匯率政策，新加坡銀行首席經濟學家墨希－烏汀（Mansoor Mohi-uddin）認為，隨著中國大陸的關稅處境更為明朗，人民幣匯率正開始回升，但巴克萊銀行匯率與新興市場總體策略部門主管科堤查（Mitul Kotecha）提醒，隨著人民幣匯率逼近7元整數關卡，人行也更加抗拒進一步升值。
