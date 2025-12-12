華爾街憂美股後繼無力陷「失落十年」 專家：報酬率恐下探這數字

華爾街開始擔心，美國股市近年迭創新高後，是否將因估值過高或牛市後繼無力，而迎來「失落的十年」，也就是十年內報酬率不見增長，或落後其他市場。

BusinessInsider報導，愈來愈多市場預測者提出這個可能性，認為美國股市可能受到兩大因素拖累：其一是估值，因股價來到歷史新高。根據全球本益比（World PE Ratio）網站分析，標普500指數目前本益比約27倍，高於五年平均值19.5-25.4倍。估算美國股市總市值與國內生產毛額（GDP）比率的「巴菲特指標」，近來也顯示美股估值過高。

其二是牛市持續已久。標普500指數已自2022年的低點上漲逾九成；另外，美股自2009年前後的金融危機谷底以來，便處於已持續近15年的長期牛市。

如今，更多分析師預期，美股可能進入「失落的十年」，意即在此期間報酬率將接近零，或大幅落後全球其他市場。

美銀（BofA）股市策略師預測，標普500指數未來十年將下跌0.1%，理由在於高估值，以及該指數連續幾年的二位數漲幅。回顧過去會發現這是很糟糕的表現，因該指數自1950年代以來，每年平均上漲10.5%。

美銀在給客戶的報告中寫道：「依歷史數據計算，即使是明年也相當嚴苛：標普500指數連續三年報酬率逾15%之後的一年，平均報酬率往往比平均年化報酬低2.3個百分點。若要避免出現第七個「失落的十年」，投資人恐需仰賴國內生產毛額（GDP）和每股盈餘（EPS）帶來驚喜。」

Apollo全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Sløk）表示，「標普500指數（當下）的預期本益比和接下來十年年化報酬率的歷史關係顯示，投資人恐怕得面臨，該指數在這十年的報酬率為零」。

高盛銀行則估計，標普500指數未來十年每年漲幅約為6.5%，不如歐洲、日本、亞洲和新興市場的預估報酬率；同期美股估值每年也將下跌約1%，其他市場將有更好的獲利成長表現。

高盛分析師寫道，「若最大型企業的獲利能力以及（或者）估值轉弱，除非另有一批新的『巨星』脫穎而出，否則當前這些股票巨頭回落時，恐將拖累大盤報酬率」。

