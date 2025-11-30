華爾街投行樂觀預期！ 標普「這時」上衝8000點
受惠於AI熱潮持續帶動金融市場，華爾街各大投資銀行紛紛宣布對標普500指數2026年的樂觀看法，其中德意志銀行更是預估標普能在年末衝上8000點。
德意志銀行股票策略團隊指出，受惠資金流入加速、企業回購活躍、獲利動能將持續推升股價。德銀表示：「我們預計2026年獲利將強勁增長，股票估值也將保持在高位。」截至最新，標普500指數收盤點數為6849.09點，從年初的5890點左右逐步攀升餘千點，漲幅高約17％。但若要突破8000點大關，則需再上漲逾15％。
除了德意志銀行之外，摩根大通是另一家上看8000點的投資機構。摩根大通將2026年末的基準值設為7500點，若美國通膨有所改善，促使聯準會降息，8000點也並非遙不可及。摩根大通股票策略師Dubravko Lakos-Bujas表示：「儘管存在AI泡沫和估值疑慮，但仍認為目前的高估值反映了超出趨勢的獲利增長、AI資本支出熱潮、股東回報增加以及更寬鬆的財政政策。」
摩根士丹利、富國銀行則雙雙預測，指數能在2026年底達到7800點。摩根士丹利分析師認為政策支持和獲利強勁的「新牛市」將延續至明年；富國銀行預計明年將出現兩段式反彈，上半年以「再通膨希望」交易為主，下半年則受AI推動的漲勢帶動。但也指出股市漲幅愈來愈與家庭財富掛鉤，經濟呈現「富者愈富、貧者愈貧」的分化。
