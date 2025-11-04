華爾街投銀高層警告「美股恐回檔10%」 美股期指下殺逾1%

亞股4日漲多拉回，美股期指跟跌；華爾街投資銀行的高層警告，美股可能會在未來一兩年回檔10%以上，但強調這種走勢是正向發展。

亞股4日綠油油，日股、台股、韓股均從歷史高點下挫，投資人從科技股帶動的強勁漲勢中獲利了結。而美國經濟數據疲弱，也打壓市場情緒。

與此同時，標普500期指、那斯達克100期指4日均重挫逾1%。

儘管美國經濟放緩且政府停擺，今年全球股市仍迭創新高，加劇市場對股市估值過高的擔憂。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）和高盛執行長蘇德巍雙雙表示，未來可能會有重大回檔，但這種拉回是市場周期的正常現象。

大摩皮克說，若不是由總經懸崖效應引發，應該樂見股市下跌10%-15%，這是健康發展。

高盛蘇德巍也說，市場上漲周期之際，股市常會走低10%-15%，這不會改變資本流動的的整體方向、或是長期配置；這只是股市攀升後拉回，讓人們有機會重新評估。

