華爾街日報爆早有赴美計畫 台積電迎「美國時代」

台北市 / 綜合報導

美台宣布達成貿易協議中，台灣將協助美國打造AI半導體產業聚落，而其中最關鍵的角色就是台積電。根據華爾街日報報導，雖然台積電表面看起來，承受了許多壓力，但其實受到地緣政治和台灣資源不足影響，台積電其實早就有計畫在美國擴大生產，而美國川普政府的施壓，剛好讓台積電有機會展開其「美國時代」。而隨著台美談判落幕，備受外界關注的台灣模式，及承諾2,500億美元企業自主投資，據了解是由府院高層和台積電董座魏哲家、鴻海董事廠劉揚偉等企業大佬深度交換意見的結果；隨著越來越多科技廠赴美投資，這些企業人才希望有更便利的生活，外交部長林佳龍日前表示，直飛鳳凰城已經實現了、接下來要研議設立辦事處。

廣告 廣告

在這樣一望無際的荒漠當中，從無到有蓋晶圓廠，就連美國人自己都驚訝。台積電亞利桑那資深工程總監 Mino Morgese 說：「我的老婆問它們真的要在這種荒郊野外蓋晶圓廠嗎，我回答她很顯然是的」

一開始台積電亞利桑那基地，看起來一片荒蕪，美國總統川普，又不斷揮舞關稅大旗，逼迫半導體供應鏈搬到美國，台積電東進美國，看起來宛如，充滿地緣政治的壓力，只好被動為之，但知情人士解密，其實不盡如此。

台積電創辦人張忠謀說：「當我創立台積電的時候有一個夢想，就是要在美國建立晶圓廠而我的夢想成真了。」

曾經在美國科技圈，叱吒風雲的台積電創辦人張忠謀，美稱亞利桑那州廠，是他夢想的實現，而華爾街日報最新爆料，台積電其實從2019年夏季，便派出高層前往美國，探詢設廠用地，對於在美國擴大生產，展開討論。

亞太商工總會執行長邱達生說：「本來台積電它雖然說，可能在資源的限制之下，它有這種將部分產能，外移的這個規劃，但是它可能沒有要在這麼短的時間，就完成這個事情」

台美科技合作越來越緊密，根據1月15日最新揭示的關稅協議，台灣晶片和科技產業，將投資美國至少，2500億美元，擴大在美產能。

據了解是由府院高層，和台積電董座魏哲家、鴻海董座劉揚偉、緯創董座林憲銘等企業大佬，深度交換意見的結果，多家科技大廠也來相挺。

台灣併購與私募股權協會理事長駱秉寬說：「還有其他我們這個AI裡面的供應鏈，包括鴻海EMS的，這個我國的最大的電子廠，還包括緯創AI伺服器的，最大的供應商之一。」

而隨著台廠AI供應鏈，不斷前進美國，如今的鳳凰城也越來越「台」，星宇廣告，星宇航空繼華航後，也開航首個台北直達鳳凰城航班，由董事長張國煒親自執飛，候機室內乘客，有不少台積電員工和眷屬。

不只如此，外交部最新也規劃，要到鳳凰城新設立辦事處，以一站式服務，當地大量的台積電員工，及周邊供應鏈，要讓這些優秀人才，沒有後顧之憂。

由於台積電在當地的投資，鳳凰城現在擁有豐富的台灣食物，台灣銀行，以及會說中文的醫師，台積電在美設廠可以說不只是蓋晶圓廠，更是造鎮等級，打造一座科技之城，

原始連結







更多華視新聞報導

台積電樂見台美達協議 鄭麗君：赴美非move而是build

台企對美投資2500億 美商務部長：已含台積電1000億

台積電樂見台美達協議 鄭麗君：赴美非move而是build

