華爾街日報社評：黎智英的下場就是中共統治的境遇

華爾街日報發表社論指出，台灣民眾應該看清楚，黎智英的下場，就是受中共統治的境遇。

香港壹傳媒創辦人黎智英今（9）日國家安全罪名，被判處刑20年徒刑，美國《華爾街日報》發表社論指出，對於已經高齡78的黎智英來說，判他20年徒刑，等於就是判他死刑。而一水之隔的台灣，看得再清楚不過了，也就是在中共統治之下，人民將會面臨何種境遇。（葉柏毅報導）

黎智英與香港《蘋果日報》，去年被裁定「串謀勾結外國勢力」及「發布煽動刊物」3罪罪成後，香港法院今日宣判刑期，黎智英遭判刑20年。《華爾街日報》在美東時間8日晚間，發布題為〈黎智英被判死刑〉的社論。其中指出，判處黎智英20年監禁，不僅是對這位出版人的深刻不公，更證實曾被承諾高度自治「50年不變」的香港，如今已經徹底落入北京股掌之中。

廣告 廣告

文章直言，這種判決，在英國統治之下的香港，絕對不可能發生，當然更不是一個世界貿易金融中心，應有的司法運作模式，但這正是在中國統治之下的香港寫照。評論指出，無論香港政府如何辯解，當地民眾都心知肚明，北京才是真正的掌權者」

社論並引述2024年6月，辭去香港終審法院非常任法官的岑耀信，曾經在英國《金融時報》的文章指，香港的法治在「政府高度關注的任何領域，都受到嚴重損害」。