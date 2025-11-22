華爾街日報社論：川普2.0首對台軍售 有助台海嚇阻
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）美國上週批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普第2個總統任期首次對台軍售。美媒社論指出，中國軍事野心勃勃，美政府此舉有助台海嚇阻；期盼這筆軍售只是開端，台灣需要更多元的防衛能力。
「華爾街日報」（WSJ）昨天刊出社論指出，美國總統川普（Donald Trump）是否正在追求和中國國家主席習近平達成一項大交易，及美國將付出的代價，成為全球備受關注的議題之一。川普政府此時宣布對台軍售，展現華府在捍衛其太平洋利益時不會被霸凌，這是好消息。
這項對台軍售案包括戰機及運輸機零附件、美方技術與後勤支援，社論認為，比軍售內容更重要的是，這是川普第2任期首次對台軍售。先前曾有傳言指，川普為了在貿易協議上拉攏習近平而延後對台軍售。
社論直指，根據中共反應來調整美國對台軍售只會徒勞無功，向中國野心讓步並不會減緩其對台灣的企圖。
社論寫道，希望這筆軍售只是開端，台灣需要更多元的防衛能力，包括更多水雷及自主無人載具，以打造美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）所言，當中國軍隊企圖越過台灣海峽入侵台灣時的「地獄景象」。
社論還提及，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前表示，川普政府正在調整對外軍售程序，以加速交付。
社論分析，考量台灣的迫切需求，台灣應在其已訂購武器的交付序列中居於首位。武器系統更快速交付對協助台灣在2030年前達到國防支出占國內生產毛額（GDP）5%的目標而言，至關重要。
至於共軍第3艘航空母艦福建艦本月初入列，社論認為，這是一項警訊，顯示北京的野心「不只是在台北升起一面新旗」。華府此刻為台海嚇阻採取行動，值得肯定。（編輯：陳慧萍）1141122
