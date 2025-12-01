華爾街日報：在中國「輕鬆賺錢的時代」已成過去 外國品牌面對本土競爭

外國汽車品牌在中國面對猛烈的本土競爭。圖為騰勢新能源車與東風汽車豪華電動車品牌「嵐圖」，在北京一購物商場中展示。路透社資料照



據外媒週六（11/29）報導，過去數十年來，外國企業進軍中國市場，不過，在中國輕鬆賺錢的時代已成過去，星巴克、Nike、Apple、特斯拉（Tesla）等外國品牌，均面對中國本土企業的激烈競爭，如何以更在地化、符合中國消費者品味的方式，推出經濟實惠的新產品，將是外國企業能否成功的關鍵。

據《華爾街日報》報導，過去數十年來，中國經濟快速成長，數百萬人躋升中產與富裕階層，包括最大奢侈品集團路易威登（LVMH）、星巴克、Nike、Apple、特斯拉（Tesla），均將中國視為「搖錢樹」。

不過，如今中國本土品牌快速崛起，外國品牌開始面對新現實：在中國輕鬆賺錢的時代已成過去，中國本土企業的競爭，將比過去更加激烈。另一方面，中國近年經濟成長放緩、房地產市場持續低迷，消費者對於支出更加謹慎，也引發新一波價格戰，侵蝕企業的利潤。

上海一家行銷公司「Wai Social」的創辦人普洛特尼克（Olivia Plotnick）表示，過去常有美國企業來詢問，有意進軍中國市場，但在新冠疫情過後，這類詢問減少了約4分之3，目前她的主要客戶，是已在中國營運一段時間、但需要重新調整策略的外國企業，普洛特尼克直言：「對外國品牌來說，中國市場越來越棘手了。」

美國跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）近期宣布，將其在中國零售業務的控股權，出售給中國私募巨頭博裕資本（Boyu Capital）。據悉，星巴克近年在中國的市場份額，被中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）搶佔，從2023年開始，瑞幸咖啡在銷售與門市等數字，均超越星巴克。

競爭最激烈的產業是汽車，德國的福斯汽車，過去是中國汽車市場最大品牌，但從2023年開始，已被中國本土汽車製造商比亞迪（BYD）超越，最新一季的資料顯示，福斯汽車的汽車交貨量，較前一年減少7%，目前福斯汽車正在努力推出符合中國消費者喜好的新車型，包括全新推出的AUDI E5 Sportback。

上海美國商會最近的調查顯示，63%的受訪企業，將中國本土競爭視為最大挑戰。

報導指出，雖然中國市場的挑戰比以往更大，但外國品牌仍不願忽視14億人口的全球第二大消費市場，如果外國品牌要成功與中國本土企業競爭，必須以更快的速度、更在地化的行銷方式，以及更低廉的價格，推出符合中國消費者品味的產品。

