華爾街日報：在與習近平通話後 川普建議東京低調處理對台灣立場

知情人士透露，川普的建議很委婉，他沒有要求首相高市收回先前說出「台灣有事」的言論。（圖片來源／@takaichi_sanae) / X）

《華爾街日報》26日一篇獨家報導指出，日本是美國的盟友，卻因台灣問題激怒中國，引爆中日外交衝突，美國總統川普對這些訊息感到擔憂，所以在與中國領導人習近平通電話以後，川普建議東京淡化對台灣的立場。

在11月24日「川習」電話熱線時候，中國國家主席習近平就日本首相高市早苗發表「台灣有事」的言論，向川普總統表達他的不滿。

廣告 廣告

25日，川普安排與高市早苗熱線

知情人士透露，11月7日，日本首相高市早苗暗示中國若對台灣的攻擊，可能引發東京軍事反應，在這之後，習近平與川普24日進行長達半小時的通話，習近平強調中國對這個民主自治島嶼的歷史性主權聲索，以及華盛頓和北京共同維護世界秩序的責任。

24日晚些時候，據日本官員和一位了解通話內容的美國人士透露，11月25日，川普主動安排與高市早苗的電話熱線，建議她不要在台灣主權問題上挑釁北京。知情人士透露，川普的建議很委婉，他並沒有向高市施壓，也沒有要求她收回先前說出「台灣有事」的言論。

日本官員表示，這個訊息令人擔憂：美國總統不希望台灣問題上的摩擦危及上個月川普與習近平達成的貿易休戰協議，該協議包括中國承諾跟受貿易戰重創的美國農民採購更多農產品。

為了美國農民，川普需要跟中國貿易休戰

當被問及與高市的通話時，白宮向《華爾街日報》發布川普的聲明：「美國與中國的關係非常好，這對我們親密的盟友日本來說也非常好。與中國保持良好關係對中美兩國都是一件好事。我認為，習近平主席將大幅增加美國大豆和其他農產品的採購，任何對我們農民有利的事情，對我來說都是好事。」

川普補充說：「我們與日本、中國、南韓和許多其他國家簽署非常棒的貿易協議，世界一片和平。讓我們繼續保持這種和平！」日本首相辦公室拒絕置評。

這事件凸顯美中關係的新現實。隨著川普總統和習近平主席準備明年舉行多次會談，與中國的貿易休戰和台灣問題變得密不可分。儘管美國官方政策承認但不支持北京對台灣的主權聲索，華盛頓已向台灣提供防禦武器，以確保台灣的命運不會由中國的武力決定。

川普讚揚高市首相在國防問題上的強硬立場，並在日本橫須賀市的一艘美國航空母艦上與她舉行一次活動，以展示兩國的聯盟關係。

然而，在川普努力與中國領導人建立關係之際，高市首相的言論激怒習近平，這對川普來說無疑是雪上加霜。

川普建議高市首相緩和對台灣問題的語氣

11月7日，高市首相在國會議員面前答辯時警告說，如果中國攻擊台灣，日本可能會與其他國家聯合部署軍隊。這番言論促使北京對日本採取經濟和外交報復措施。

中國外交官薛劍甚至在社群媒體X發文恐嚇，應該將她斬首，北京緊接著對日本採取多項經濟制裁，包括警告國民勿前往日本旅遊和留學，禁止日本水產品進口等。

知情人士透露，川普與高市早苗通電話時，美國總統反映中國官方對台灣問題的重點關注。中國發布的新聞稿稱，習近平告訴川普，「台灣回歸中國，是二戰後國際秩序的重要條件」。

一位了解此事的美國人士表示，在通話中，川普建議高市首相緩和對台灣問題的語氣。他還補充說，川普事先了解高市首相顧慮日本國內政治氛圍，也知道她無法完全收回那些激怒北京的言論。

東京方面則認為，高市首相當時是在針對假設的問題進行討論與答辯，闡述的是日本長期以來的政策，只是現任首相如此直言不諱，實屬罕見。

(原始連結)





更多信傳媒報導

投書》三國敘事交錯、臺灣被迫進場：2025東亞地緣政治的真正轉折

烏克蘭願接受美方修訂版和平計畫 球回到普丁手上 俄羅斯回應：須審慎評估幾個關鍵點

風霈國際傳媒打造「安心農鮮生態圈」 寶奇生技 全力支持 升級雞蛋供應標準

