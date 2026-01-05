華爾街日報：川普來真的嚇到伊朗高層 2026年將是一場噩夢
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）前（3）日抓走委內瑞拉總統馬杜洛（Niclos Maduro），不僅震撼整個南美洲，也讓敵對政權必須思考他先前的警告不只是說說而已，可能是來真的。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）稍早以〈美國突襲加拉加斯 伊朗的戰略考量被打亂〉，分析伊朗面對川普領導下的美國，選擇餘地已大大縮小。
報導指出，川普2日警告，如果德黑蘭對伊朗抗議者進行嚴厲鎮壓，華府已「做好充分準備」提供援助。翌日，美軍便對伊朗盟友委內瑞拉首都加拉加斯發動空襲，並將馬杜洛和他的夫人帶回美國，面臨刑事指控。
近幾個月來，川普政府對葉門、奈及利亞和敘利亞的武裝分子發動了空襲，稱他們威脅美國或其盟友的利益。但最駭人聽聞的，莫過於突襲委內瑞拉、抓走馬杜洛。
報導指出，伊朗多位高階放話，如果川普真的像他威脅的那樣介入抗議活動，伊朗將對美國進行報復。然而事實上，伊朗去年多災多難。以色列一反常態，打破了長期以來不願直接攻擊伊朗的立場，並在6月為期12天的戰爭中摧毀了伊朗的防空系統。戰爭後期，川普也加入了以色列的行列，轟炸了伊朗的關鍵核設施。以色列也重創了伊朗的盟友真主黨和哈馬斯，這兩個組織是德黑蘭地區民兵網絡的重要組成部分，曾幫助伊朗遏制攻擊。
在經歷了災難性的一年後，伊朗領導人已經開始重新評估自己的脆弱性。
全球成長顧問公司（Global Growth Advisors）的伊朗顧問阿里亞巴迪（Roozbeh Aliabadi）指出，馬杜洛被捕將迫使伊朗政權更加認真地考慮最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）被武力罷黜的可能性。
阿里亞巴迪指出，「馬杜洛被捕對伊朗來說意義重大，這為伊朗開啟了前所未有的可能性。」
《華爾街日報》的報導指出，逮捕馬杜洛的舉動在美國外交政策中鮮少有先例。華府曾在1990年以毒品罪名逮捕了巴拿馬領導人諾列加（Manuel Noriega）。美國也曾經幫助推翻伊拉克的海珊（Saddam Hussein）和利比亞強人格達費（Moammar Gadhafi），但後面這兩位獨裁者最終都被本國人民處決。
美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）3日表示，對委內瑞拉的突襲向世界傳遞了一個信息：川普將嘗試以和平方式解決問題，但如果他認為有必要，他將採取行動。
盧比奧在記者會上說道：「這位總統在位期間，不要玩弄權術，因為後果不堪設想。」「（川普）總統講話，你們務必認真對待。」
與此同時，外部風險也在不斷上升。德黑蘭政府正努力應對一週前因民眾對本國貨幣暴跌的不滿而引發的抗議活動。
伊朗政權在經濟訴求問題上態度曖昧，而對示威者則威脅使用暴力，並指責他們是外國敵人的代理人。哈米尼3日首次針對抗議活動做出官方回應，表示他理解民眾的經濟擔憂，但表示動亂是由伊朗的敵人策劃的。
伊朗國家媒體引述至高領袖的話說「匯率無端上漲並非自然現象，而是敵人的陰謀。」 「必須嚴懲暴徒。」
伊朗人權活動人士組織週六晚間表示，騷亂已蔓延至60個城市，目前至少有15名抗議者在暴動中喪生。
哈米尼對伊朗的內政外交擁有最終決定權，自1989年以來一直掌權。他堅持伊朗擁有濃縮鈾的權利，這成為核談判的主要障礙，而核談判本來可以帶來對伊朗嚴厲制裁的解除。
這位至高領袖一直是抗議者的眾矢之的，他們反對他在外交政策上的強硬立場，以及他在國內推行的鎮壓政策和嚴苛的道德準則。
美國承諾提供支持，很可能鼓舞抗議者。
專研伊朗問題的地緣政治分析師帕克扎德（Mustapha Pakzad）指出，「2026年對伊朗領導層來說將是一場噩夢，」「該政權的選擇餘地已大大縮小。」
