華爾街日報：川普建議高市早苗避免在台灣問題刺激北京

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述日本官員與美方消息人士的話報導，美國總統川普本週與日本首相高市早苗通話時，建議她避免在台灣主權問題上刺激北京。

報導還說，川普提出的建議很委婉，並未施壓高市收回她的言論。

華爾街日報指出，中國國家主席習近平在通話中敦促川普協助維護二戰後的國際秩序，被視為暗指要求川普支持北京對台灣的主張。中國分析人士認為，這是北京在與日本緊張對峙中的一次外交勝利。

根據中國官方公布的通話紀要，習近平告訴川普，「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

川普則在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道，雙方進行「非常好的電話通話」，主要討論了烏克蘭戰爭、芬太尼（fentanyl），以及中國購買美國黃豆等議題。他還說，「我們與中國的關係非常好」，但貼文中隻字未提台灣或日本。

然而，中國官方政治評論人士旋即表示，這是北京在與東京不斷升溫的爭端中取得的策略性勝利。

中方紀要還提到，川普表示他「理解台灣問題對中國的重要性」，並肯定中國在取得二戰同盟國勝利的貢獻。

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，指「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」，暗示如果台海爆發衝突，東京可能採取軍事回應，引發中方強烈不滿，揚言祭出報復性經濟與外交措施。

政治觀察家、中國環球電視網（CGTN）記者高鷹時認為：「透過讓川普承認美國『理解台灣問題對中國的重要性』，並把這點與二戰歷史連結起來， 使得東京的迴旋餘地已被壓縮。高市早苗就台灣問題發表的單方面聲明，現在看來不僅操之過急，而且在戰略上也顯得孤立，她已經越過了連華盛頓都不願觸及的底線。」

中國分析人士也認為，通話紀要中缺少「應美方要求」這類標準措辭，代表是習近平主動致電川普，但中國外交部聲稱，「此次通話是由美方發起」。

川普當天稍後與高市通話，引發中國方面猜測兩通電話可能存在關聯。高市告訴記者，此次通話是應川普要求，「川普在電話中說明美中關係現況」，包括他剛與習近平通話，此外並未透露更多細節。

根據美日安保條約，美國有義務在日本遭受攻擊時進行防衛，因此一旦發生衝突，美國恐無可避免捲入其中。

兩國通常避免評論美國介入台海衝突，是否會觸發這些安保義務，符合美方一貫的戰略模糊立場。

上海復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤表示，習近平不太可能在通話中直接要求川普介入這場爭端，他更可能是想向美國和其盟友發出訊號，並敦促川普給出更明確的回應。

王廣濤說：「當川普理解了中國的立場後，他就和高市通了電話。」

他表示，如果川普能從北京的角度理解台灣主權問題，「那將是中國政府非常樂見的事」。（編譯：劉文瑜）1141127