《華爾街日報》：川普建議高市早苗 不要在台灣問題上挑釁北京

據《華爾街日報》26日報導，美國總統川普在先前致電日本首相高市早苗時，曾建議她不要在台灣主權問題上挑釁北京。

《華爾街日報》報導稱，川普建議高市早苗不要在台灣問題上挑釁北京。（圖／路透）

《華爾街日報》報導引述了日本官員和一位了解通話情況的美方人員的話。報導稱，大陸國家主席習近平致電川普，談到中國大陸對台灣的歷史性主張，以及華盛頓和北京共同維護世界秩序的責任之後，川普與日本首相高市早苗通了電話。

《華爾街日報》報導稱，川普給高市的建議很委婉，只建議她在台灣問題的言論上「有必要緩和」，並沒有向高市施壓，要她收回先前的言論。

美方也表示，川普總統理解，由於日本國內政治原因，高市首相很難收回她的言論。

不過報導也稱，出於貿易上的考量，川普表面上似乎是接受了中國大陸在台灣問題上的立場，而日本政府官員對川普的言論則表示擔憂。

高市在 11 月初曾表示，假設中國大陸對台灣發動攻擊，日本可行使集體自衛權，也就是台灣有事論。引發北京當局的不滿，尤其在陸駐大阪總領事薛劍發表要斬首高市早苗的過激言論之後，中日之間關係更是陷入空前未有的緊張。

