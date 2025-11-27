華爾街日報：川普建議高市早苗 別在台灣議題刺激北京

川普與日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





美國總統川普（Donald Trump）日前與中國國家主席習近平通話後，曾向日本方面轉達建議，希望日方在台灣主權相關議題上不要刺激北京，但川普並未要求日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）收回先前有關台灣的言論。

《華爾街日報》26日引述知情人士報導指出，高市早苗日前提及「台灣有事」恐成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行安保法制下，可能行使集體自衛權，引發北京強烈不滿，中方隨後多次表達抗議，導致中日關係一度緊張。

廣告 廣告

報導指出，川普是在此一背景下，於與習近平通話後，對日方提出「降溫」台灣議題的建議，但並未直接要求高市撤回相關說法。

多家外媒隨後也轉述相關內容，指出川普此舉被解讀為在美中高層互動後，試圖避免區域情勢進一步升溫。知情人士強調，川普並未對日本政壇具體發言內容下達任何指令，而是建議日方整體對台表述避免過度刺激中方。

更多東森新聞報導

已花627億造艦 美國海軍腰斬星座級巡防艦計畫

3高中生性侵女軍人後殺害！北韓下令立即處決

火警升級！香港大火燒光家園 民眾：好多老人家來不及跑

