華爾街日報：川普祭司法程序擬逼退鮑爾 不料「弄巧成拙」

美國華爾街日報分析指出，聯準會主席鮑爾，遲遲不表態是否辭任聯準會理事，是為了要對抗川普政府對他的逼迫與施壓。

美國聯準會主席鮑爾，在28日星期三的記者會上，對卸任後是否留任理事的問題，仍然不表態，這已經是鮑爾第四次被公開問到相關問題了。美國華爾街日報分析，鮑爾始終不表態，因為這是他在對抗行政部門施壓時，手中持有的最後一張王牌。（葉柏毅報導）

分析指出，根據聯準會規章規定，聯準會主席與理事的任期是分開的。鮑爾的聯準會主席任期，將在今年5月15日屆滿，但他身為理事的14年任期，則要到2028年才結束。歷史上，聯準會主席卸任後，通常會選擇「祼退」；不過鮑爾如果選擇繼續擔任理事，也是完全合法的。

分析說，其實鮑爾原本也打算在結束聯準會主席生涯後退休，沒想到美國司法部祭出聯準會總部翻修案，對他進行調查，鮑爾認為，這是川普政府為了施壓聯準會降息，而對他發動的政治追殺。鮑爾認為，如果他在接受司法調查期間，宣佈卸任，看起來就是他屈從於川普政府的壓力。因此，這項調查反而讓鮑爾鐵了心，要繼續留在聯準會，對抗川普政府。

分析也指出，鮑爾如果選擇留任理事，就可以卡住一席理事席位，直接影響川普政府在聯準會內部的權力布局。同時，鮑爾十分重視聯準會的獨立地位，他相信他留下來，能夠協助捍衛聯準會。