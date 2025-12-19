華爾街日報：川普藉大規模軍售回應台海戰略疑慮

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）華爾街日報（WSJ）報導，美國總統川普本週批准一項美國歷來規模數一數二的對台軍售案，以此回應亞洲各界對美國是否會放任中國在區域內不斷擴張軍事行動的疑慮。

這筆總額逾111億美元（約新台幣3470億元）的軍售案包含海馬士遠程精準打擊系統和自走砲武器，旨在強化台灣遭遇中國進攻時拖慢對方行動的能力。此舉除了在華府贏得掌聲，某種程度也減輕外界對川普（Donald Trump）立場的疑慮。

共和黨籍的聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）稱這筆軍售案是「傑出的舉措」。

軍售案宣布後，這個委員會昨天發布報告示警說，北京正利用外界對美國對台支持的疑慮，加強對台軍事挑釁。該報告呼籲，美國在反對中共對台敵對行為上，必須保持「明確、清晰且一致」的立場。

該委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）介紹這份報告時說道：「台灣不是、也不會是談判籌碼。」此話暗示外界擔心川普可能為了合適的價碼出賣對台灣的支持。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）對這筆軍售表示歡迎，他認為這展現出美國政府的政策連續性。他在社群媒體X上發文說：「川普團隊的對台政策，也許比外界所想像的更貼近拜登時期的做法。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林洋（Bonny Lin）表示，基於這屆美國政府的安全戰略，此次對台軍售顯示其「言行一致」。

數十年來美國對台灣主權議題採「戰略模糊」政策，使北京猜不透華府是否會直接介入衝突，同時阻止台灣尋求徹底獨立，以免引發中國侵台。白宮12月公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，重申美方反對片面改變台海現狀此一長期政策，但使用「不支持」改變的措辭，較拜登時期的「反對」略有軟化。

台灣國防部對這次軍售案表達「誠摯感謝」；總統賴清德近來表示台美關係「堅如磐石」。（編譯：洪啓原）1141219