《華爾街日報》指「台灣矽盾正在瓦解」 蘇一峰打臉青鳥

台灣「矽盾」還能維持多久引發熱議。（示意圖／Shutterstock／達志）

華府降我商品關稅至15％，代價是台灣擴大對美投資，規模驚人引發熱議。連《華爾街日報》都質疑台積電赴美投資，可能影響對台灣構成的「矽盾」保護，甚至有專家指「矽盾」正逐漸瓦解。胸腔科醫師蘇一峰直呼他早就這麼說了，打臉青鳥的胡亂辯。

美媒《華爾街日報》18日報導提到，台積電對全球半導體供應鏈的重要性，為台灣帶來數十年來的「矽盾」保護。所謂的「矽盾」指的是台積電及台灣的晶片產業對全球經濟至關重要，以至於中國大陸不會入侵台灣，美國也會在必要時干預及保護。

《華爾街日報》強調，不過如今台積電的「美國時刻」已經來臨，進軍美國不只是商業考量，也有地緣政治因素。知情人士透露，多年來台積電高層持續討論將業務拓展至台灣以外的必要性，其中一個因素是更靠近輝達、蘋果等主要客戶，另一因素是降低解放軍可能進犯的地緣政治風險。在台灣與美國達成的貿易協議中，台積電或許找到了實現這些目標的機會。

《華爾街日報》指出，針對有人質疑台積電赴美設廠，可能削弱「矽盾」及台灣安全，美國喬治城大學安全與新興科技中心（Center for Security and Emerging Technology）研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）直言：「矽盾的概念正以多種形式瓦解，人們必須以不同方式思考台積電的情況。」

台積電加大投資美國規模，外媒稱台灣「矽盾」逐漸瓦解，蘇一峰今(20日)發文直呼，「蘇醫師早就這麼說了，青鳥還在那邊胡亂辯一通！」

網友表示「矽盾瓦解要美國告知，導彈越過台灣上空要日本告知，要這政府幹嘛」、「就是有人要硬拗說這是生產線拓增，不叫產業外移」、「美國人早就不想保護台灣了吧？負擔太重」、「美國《華爾街日報》終於說出大實話了」、「矽盾變矽賀」、「台美關係堅若盤子，喔耶」。

