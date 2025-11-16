《華爾街日報》揭露AI巨頭的華麗與蒼涼：人工智慧如日中天，OpenAI為何一路虧到2030年？

「我們無法量化OpenAI究竟向科技巨頭輸送了多少資金，但OpenAI光是這一季的虧損，就相當於微軟、輝達、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜和Meta（臉書母公司）這一季基本獲利總和的65%。」 《華爾街日報》



在人工智慧成為這個時代的科技主角後，「AI泡沫論」也如影隨形，成為AI崛起的陰暗面與最大隱憂。以研發出CharGPT的OpenAI為例，這家AI巨頭如今仍在持續巨額虧損，按照他們的計劃，恐怕要到2030年才能持續獲利。《華爾街日報》指出，就算到了2028年，OpenAI預估的營運虧損仍將達到740億美元左右。

《華爾街日報》指出，雖然科技巨頭的AI相關收入激增，但大部分利潤其實都來自為建立AI大型語言模型的公司提供資金或進行投資——而這些公司虧損的速度和籌集資金的速度一樣快，而且這種模式在未來幾年也將持續如此。以生成式人工智慧領域的兩大供應商OpenAI和Anthropic為例，這兩間公司的目前的虧損情況幾乎都是無底洞，因為OpenAI和Anthropic針對晶片和雲端服務租賃仍在大舉支出。如果要讓這種情況能夠持續，推出能夠獲利、並且彌補龐大研發和運算成本的產品至關重要，否則就要有源源不斷的投資支撐才行。

創造ChatGPT的OpenAI，將與軟銀合作擴大投資。圖為執行長奧特曼（右）和軟銀創辦人孫正義。（美聯社）

《華爾街日報》認為，「AI幻覺」仍是阻止AI獲利的重要缺陷，如果能夠解決這個難關，或許就會有更多企業和個人願意付費。問題是就算OpenAI和Anthropic自己也認爲，它們會在很長一段時間內虧損：OpenAI預估的獲利時間是2030年，Anthropic稍微樂觀一些，但也要等到2028年——所以還要再燒上三五年的錢，幾乎是AI龍頭公司的共識。

OpenAI今年夏天揭示了一項激進的成長策略，對運算基礎設施、晶片和資料中心必須持續進行大規模的前期投資——執行長阿特曼（Sam Altman）說，這些支出對於滿足AI能力永無止境的需求至關重要——OpenAI曾表示，針對未來八年的需求，已跟雲端運算和晶片巨頭簽署總額高達1.4兆美元的運算協議。

《華爾街日報》指出，微軟在截至9月30日的三個月內承擔的OpenAI虧損額度，意味著這間AI龍頭當季虧損已超過120億美元，這相當於微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜和Meta這五家公司在同一季獲利的65%。更重要的是，OpenAI的收入完全不足以涵蓋其成本，根據OpenAI提供給股東的數據，該公司今年的收入預估爲130億美元，但今年的支出將高達220億美元，這意味著OpenAI每創造1美元的收入，就要花費1.69美元——這至少是90億美元的淨虧損。

就算明年OpenAI的收入能夠翻倍，在大規模投資的情況下也還遠遠談不上損益兩平，即便是每年都出現爆發式的成長，OpenAI勉強實現盈利的時間將是2030年，而該公司在那一年的營收預估將高達2000億美元。根據The Information報導，到了2029年，OpenAI的現金消耗將達到驚人的1150億美元。

《華爾街日報》直言，對於OpenAI自行預測的盈利時間應該謹慎對待，畢竟這間公司的架構才剛確定、產品也仍在開發中，最終定價甚至還未定型，客戶也在摸索到底要如何運用他們的產品。加上競爭格局瞬息萬變，誰也無法預料最終會如何發展。

如果投資人對AI不再那麼狂熱、OpenAI難以實現翻倍的成長、或者經濟衰退等原因導致融資困難，投資人或許會重新關注AI營收的虛幻，轉而關注他們的巨額虧損。《財星》雜誌（Fortune）也說，阿特曼為OpenAI制定的策略需要近乎持續不斷的融資（畢竟OpenAI這幾年都不可能賺到錢），才能維持這家新創公司的生存，如果市場對AI或其短期盈利能力的關注程度降溫，這項策略可能會適得其反。

