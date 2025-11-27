《華爾街日報》稱川普建議高市別激怒中國 日本政府駁斥：不是事實

高市早苗與川普通話，拒絕透露川普是否提起她的「台灣有事」言論。（翻攝自高市早苗臉書）

《華爾街日報》26日獨家報導，川普致電日本首相高市早苗的通話，建議日方在台灣議題上不要過度挑釁北京，但措辭委婉，也沒有要求她收回「台灣有事」言論。對此，日本官房長官木原稔今天（27日）正式否認此消息，指出相關內容與事實不符，日方已就此向《華爾街日報》提出抗議。

《華爾街日報》引述日美知情人士說法，透露川普與習近平通話後，致電高市早苗建議在台灣議題發言時保持克制，不要激怒北京。木原稔今天下午的記者會明確指出，報導所謂「川普總統要求日本不要在台灣主權問題上挑釁中國」並不屬實，強調內容完全背離事實。

高市早苗「台灣有事」言論引發日中關係緊張，昨在日本黨魁討論會再度被問到「存亡危機事態」判斷，高市表示，將依據實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有情報來判斷，並強調「日本政府的統一見解，正如我剛才所答覆的那樣，既不多也不少」。立憲民主黨代表野田佳彥會後指出，高市這次「已不再提及具體例子，我認為這可視為事實上的撤回」。

不過中國外交部仍緊追不捨，發言人郭嘉昆表示：「『不再提及』和『撤回』錯誤言論是兩碼事，性質完全不同。日方妄想通過『不再提及』淡化搪塞掩蓋高市首相的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受。」日中僵局現階段仍無解。





